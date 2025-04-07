С 7 мая 2025 года в Калифорнии для перелётов внутри США и посещения охраняемых федеральных зданий потребуется REAL ID или другой федерально одобренный документ. Несмотря на приближение этой даты, многие жители штата до сих пор не оформили новый документ.

По данным DMV, к началу 2025 года REAL ID получили уже более 18,5 миллионов человек. Только в декабре 2024 года его оформили свыше 118 тысяч жителей. Однако остаются те, кто продолжает откладывать.

Кто-то считает, что времени ещё много, кто-то не хочет заниматься бумажной волокитой. Но позже это может привести к очередям и даже проблемам с посадкой на рейс.

Руководитель DMV Стив Гордон призывает не ждать до последнего.

Процедура простая: нужно заполнить онлайн-анкету на REALID.dmv.ca.gov, а затем прийти в отделение DMV с необходимыми документами — удостоверением личности, подтверждением адреса и номером социального страхования. При предварительной регистрации визит занимает около 15 минут.

DMV также предлагает много онлайн-сервисов — через сайт можно не только подать заявление, но и получить подсказки по нужным услугам.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship