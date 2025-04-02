Библиотечный билет дает возможность посетить некоторые музеи и достопримечательности Калифорнии бесплатно

Лето — период каникул и отпусков, а потому – идеальное время для семейных путешествий и отдыха. Если вы живете в районе залива Сан-Франциско или его окрестностях и у вас есть библиотечная карточка (библиотечный билет), то у вас есть возможность бесплатно или по сниженной цене посетить достопримечательности региона благодаря программе Discover & Go.

Общественная библиотека Сан-Франциско предлагает держателям читательского билета доступ в музеи и позволяет посетить достопримечательности в Области Залива с помощью онлайн платформы Discover & Go, благодаря которой вы можете бесплатно исследовать, например, Музей открытий, Центр искусств Йерба-Буэна, Военно-морской музей в Вальехо и даже Алькатрас! С полным списком можно ознакомиться здесь.

Как это работает?

Все просто: вам понадобится ваша библиотечная карточка и ПИН-код (обычно это 4 последние цифры номера вашего телефона. Вы можете узнать свой ПИН, связавшись с библиотекой). Далее на сайте Discover & Go вы сможете выбрать интересующие вас места и забронировать билеты онлайн, используя ноутбук, планшет или смартфон. Билеты можно распечатать дома или забрать их в ближайшей библиотеке города.

Важно помнить, что после того, как вы распечатаете или скачаете билеты, вы не сможете отменить бронирование, поэтому организаторы рекомендуют распечатывать их непосредственно перед посещением музея на случай, если у вас изменятся планы и вам понадобится отменить культурную программу. Вы можете иметь до 2 активных бронирований одновременно. Также вы можете сделать бронирование за 3 месяца вперед.

Некоторые заведения позволяют использовать пропуск Discover & Go только один раз в календарный год – это еще одна причина не торопится с распечаткой билетов, т.к. в системе будет указано, что у вас уже есть билет, даже если вы фактически его не использовали. В некоторых заведениях требуется присутствие детей. Чтобы узнать, что предлагает заведение, которое вы планируете посетить, войдите в свою учетную запись Discover & Go и нажмите на название заведения для получения подробной информации.

С 1 июля, все достопримечательности, включая музеи и бассейны, которые можно посетить по семейному билету от Публичной Библиотеки Сан-Франциско (Check Out San Francisco Family Pass), можно найти онлайн на сайте.

Если вы не живете в Сан-Франциско, то вы можете узнать, что предлагает ваша библиотека здесь, выбрав свой округ.

Discover & Go – национально признанная программа пропусков в музеи, разработанная библиотекой округа Контра-Коста, которая предоставляет владельцам библиотечных карт (читательских билетов) Калифорнии бесплатные или льготные билеты в местные музеи и культурные учреждения.

В 2025 году жители и гости Сан-Франциско смогут также бесплатно насладиться экспозициями ведущих культурных учреждений города. Многие музеи организуют дни бесплатного входа, делая искусство и знания доступными для всех.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship