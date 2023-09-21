Арестована контрабандистка, помогавшая россиянам и узбекам пересекать границу США

В результате широкомасштабной координации и сотрудничества между правоохранительными органами США и Мексики была осуществлена экстрадиция организатора контрабанды людей, который, по данным следствия, действовал в Мексикали на границе США и Мексики на протяжении нескольких лет как часть международной схемы контрабанды людей.

Как сообщает пограничная служба США, в марте этого года мексиканским властями был произведен арест гражданки Мексики Офелии Эрнандес-Салас, которая вскоре была передана американским властям. Дело в том, что в адрес вышеуказанной леди ранее, в штате Аризона были предъявлены обвинения в контрабанде людей из Мексики в Соединенные Штаты.

Согласно информации правоохранительных органов, Эрнандес-Салас незаконно помогала пересекать границу США беженцам из России, Афрганистана, Узбекистана и других стран.

Эрнандес-Салас и ее соучастник, некий Рауль Сауседо-Уипио, как предполагается, взимали с мигрантов десятки тысяч долларов за помощь в пересечении границы Соединенных Штатов, в том числе, предоставляя им лестницы для преодоления пограничного забора. Кроме того, Эрнандес-Салас и ее сообщники, вооруженные оружием, грабили мигрантов, отнимая у них деньги и личные вещи, сообщают пограничники.