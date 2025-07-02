В Калифорнии продолжается снижение уровня преступности, несмотря на общефедеральные дискуссии о сокращении финансирования правоохранительных органов. Согласно свежим данным, опубликованным Министерством юстиции штата, в 2024 году практически по всем ключевым категориям зафиксировано уменьшение числа преступлений: сократились случаи насильственных нападений, краж, угонов автомобилей, грабежей и убийств. Общая численность сотрудников системы уголовного правосудия также выросла — на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.

Особого внимания заслуживает снижение уровня убийств. Показатели за 2024 год стали вторыми самыми низкими с 1966 года, а общее число таких преступлений уменьшилось почти на 12% по сравнению с 2023 годом. По историческим данным, Калифорния значительно опережает другие штаты по уровню безопасности. Например, в 2022 году в Алабаме уровень убийств был на 152% выше, в Арканзасе — на 100%, в Оклахоме — на 41%, что подтверждает эффективность предпринимаемых мер.

При сравнении показателей за 2023 и 2024 годы наблюдается заметное снижение по всем основным видам преступлений. Уровень насильственных правонарушений снизился на 6%, имущественных преступлений — на 8,4%, убийств — на 10,4%, тяжких нападений — на 6,5%, угонов автомобилей — на 15,2%, краж со взломом — на 9,1%, а грабежей — на 6,3%. При этом, если сравнивать данные за пятилетний период с 2019 года, наибольшее снижение отмечено в категории краж со взломом — минус 18,8%. Кроме того, уменьшились показатели поджогов, грабежей и имущественных преступлений в целом.

Несмотря на положительные тенденции, огнестрельное оружие по-прежнему остаётся основным средством совершения убийств, если удаётся установить тип оружия. Примечательно, что 65% огнестрельного оружия, изъятого в 2024 году, не было продано на территории Калифорнии — это указывает на его поступление из других штатов с менее строгими законами. Тем не менее, регион продолжает удерживать лидирующие позиции по уровню контроля над оборотом оружия и низким показателям смертности от огнестрельных ранений, по данным таких организаций, как Giffords Law Center и Everytown for Gun Safety.

С 2019 года Калифорния инвестировала $1,6 миллиарда в укрепление общественной безопасности и поддержку местных властей в найме новых сотрудников полиции. В 2023 году в рамках Плана общественной безопасности был реализован крупнейший в истории штата пакет мер по борьбе с организованной розничной преступностью, включая рост количества целевых операций на 310% и запуск специальных мероприятий по всему региону. В том же году губернатор подписал ряд двухпартийных законов, усиливающих наказание за розничные кражи, взломы, грабежи и автоугоны. Эти инициативы предоставили правоохранительным органам новые инструменты для борьбы с современной преступностью и позволили адаптироваться к изменяющимся схемам правонарушений.

Также в 2023 году было распределено $267 миллионов между 55 муниципалитетами штата — эти средства направили на усиление полицейского присутствия, аресты и возбуждение уголовных дел. По поручению губернатора Калифорнийский дорожный патруль совместно с местными службами правопорядка активизировал работу в районах с повышенной криминальной активностью. В результате этой кампании в Бейкерсфилде, Сан-Бернардино и Окленде были задержаны более 7 300 человек, возвращено свыше 5 000 угнанных транспортных средств и изъято более 350 единиц оружия.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship