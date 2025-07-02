Житель Калифорнии признал вину в отмывании $4,6 млн, полученных в результате мошенничества с хосписами на $16 млн

Житель города Виннетка, 46-летний Михран Паносян, признал вину в отмывании более $4,6 млн, связанных с многолетней схемой мошенничества с Medicare, в результате которой государственная программа понесла убытки почти на $16 млн. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Согласно материалам суда, Паносян и его сообщники использовали личные данные иностранных граждан, покинувших США, для открытия фиктивных хосписов. Они оформляли поддельные документы, открывали банковские счета, чековые книжки, кредитные и дебетовые карты от имени мнимых иностранных владельцев.

На следующем этапе сообщники подавали в Medicare фиктивные заявки на оплату хосписных услуг якобы оказанных пациентам, которые не были смертельно больны, не запрашивали и не получали таких услуг. В результате государственная программа Medicare перевела фиктивным хосписам около $16 млн.

Чтобы скрыть источник средств, Паносян участвовал в масштабном отмывании денег: он переводил мошеннические доходы между счетами фиктивных владельцев, компаний-хосписов и подставных фирм. Полученные деньги использовались для покупки недвижимости, оплаты частной школы для ребёнка и личных расходов.

Паносян признал вину по обвинению в отмывании денег. Его приговор будет вынесен 8 сентября. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Окончательное решение примет федеральный судья с учётом рекомендаций по приговорам и других факторов.

Один из его сообщников, Петрос Фичиджян, ранее признал вину в мошенничестве в сфере здравоохранения, отягчённом присвоении личности и отмывании денег. В прошлом месяце он был приговорён к 12 годам заключения. Суд над тремя другими обвиняемыми начнётся 29 июля.

Это признание вины стало частью масштабной кампании Министерства юстиции по борьбе с мошенничеством в хосписной сфере в США. Ранее по подобным делам были осуждены ещё несколько десятков человек, выходцев из СНГ, включая врача, признанного виновным в неправомерном выставлении счетов Medicare.