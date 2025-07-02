Во вторник вечером на пиротехническом объекте в Эспарто (округ Йоло) произошёл взрыв. Семь человек числятся пропавшими без вести. Район остаётся опасным, действует эвакуация.

По данным CAL FIRE, объект принадлежит лицензированному оператору пиротехники. Ведётся расследование, место происшествия считается криминальной сценой. Задействованы беспилотники, работает Калифорнийский дорожный патруль.

Для эвакуированных открыт центр помощи в библиотеке Эспарто. Жителей просят не возвращаться в зону происшествия до отмены приказа.

Власти просят свидетелей предоставить информацию и возможные фото или видео взрыва.

Сакраменто и округ Напа ужесточили контроль за пиротехникой: введены штрафы до $10 000, в Напа — полный запрет. Власти предупреждают об угрозе пожаров, особенно вблизи школ и инфраструктуры.

1 июля губернатор Гэвин Ньюсом представил антипожарную стратегию “Make America Rake Again” и призвал увеличить федеральную поддержку. С начала года в штате произошло более 3200 лесных пожаров.