Россияне жалуются на дискриминацию во время перехода через границу Мексики и США

На сайте Change.org появилась петиция, размещенная от лица группы беженцев из России, авторы которой сообщают о многочисленных проблемах, с которыми сталкиваются российские семьи при пересечении мексикано-американской границы. В петиции, в частности, повествуется о случаях расовой дискриминации, якобы производимыми сотрудниками пограничной службы США в отношении российских иммигрантов.

“Мы являемся частью большой группы русскоязычных просителей убежища и пишем Вам, чтобы сообщить, что у всех нас возникла большая проблема на сухопутной границе США с Мексикой, – пишет в петиции некий Алексей. – По неизвестной причине пограничная служба CBP (U.S. Customs and Border Protection) начала задержание практически всех людей мужского пола из России, а также из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, и Киргизии.”

По информации автора петиции с 1 августа 2023 года “началось массовое задержание одиноких мужчин с последующим помещением их в detention центры (центры задержания нелегальных иммигрантов – SlavicSac.com), через месяц с 1 сентября 2023 года ситуация усугубилась, сотрудники CBP стали задерживать всех мужчин…, тем самым оставляя матерей с одним или несколькими несовершеннолетними детьми в сложнейших условиях без необходимой помощи супруга на территории США.”

Как сообщает Алексей в опубликованной 20 сентября 2023 г. петиции, “на данный момент почти 90% просителей убежища – мужчин из указанных стран содержатся под стражей без объяснения причин”:

“Задержания происходят несмотря на то, что люди использовали законный метод пересечения границы и ожидали несколько месяцев встречи на небезопасной территории Мексики и у сотрудников CBP есть предварительная возможность запросить данные и осуществить проверку ожидающих встречи просителей убежища; при этом латиноамериканское население переходит границу без проблем. В сложившейся ситуации прослеживается дискриминация по национальному признаку”.

Задержанные люди используют разработанное DHS приложение CBP One, к функциональности которого у просителей имеется ряд вопросов. Стоит отметить, что на работу приложения и его доступность для неанглоязычных иммигрантов жалуются большинство желающих попасть в США.

На сегодня свыше 500 человек подписались под вышеуказанной петицией.

Выходцы из России жалуются не только на разделения семей от их кормильцев, беженцы свидетельствуют о сложностях в сборах доказательств своих гонений для иммиграционных судов США.

“Большинство из нас бежало из России буквально с паспортом в руках из-за непосредственной опасности оказаться в тюрьме и теперь вынуждено собирать доказательства в крайне сжатые сроки. Если человек одинок и у него нет друзей или родственников в стране, которую он покинул, самостоятельный сбор доказательств почти невозможен. Проситель убежища ограничен часом в библиотеке и 12 звонками в неделю без доступа к Интернету. Именно поэтому статистика отказов в политическом убежище судами на территории detention составляет порядка 95%.”

В то время как у выходцев из мусульманских, испаноязычных стран существует много защитников по обе стороны границы, проблемы русскоязычных беженцев поднимаются очень редко, отмечают создатели петиции. По имеющимся данным CBP, в 2023 году русскоязычные просители политического убежища составили всего около 1,5% от общего числа.

Беженцы из России также жалуются на скромные условия содержания на границе, в частности, речь идет об отсутствии квалифицированных переводчиков, отсутствии адекватной медицинской помощи и других первоочередных вещах:

“Многие люди страдают от проблем со здоровьем из-за воздействия низких температур от круглосуточно работающих кондиционеров, что приводит простудным заболеваниям и воспалению легких. Известны случаи когда диабетикам не дают принимать жизненно важные препараты для здоровья. Общая медицинская помощь оказывается только спустя продолжительное время и в самых крайних случаях и часто является неквалифицированной, – говорят иммигранты их РФ. – Круглосуточно включенный свет, отсутствие окон, сон на полу под фольгой, отсутствие горячей воды, давление со стороны офицеров – перечисленное выше можно прировнять к пыточным условиям содержания под стражей.”

Представители одной из групп иммигрантов сообщают о помещения в КПЗ стариков и инвалидов, которые не представляют опасность для государства.

“В русскоязычном комьюнити постоянно всплывают сообщения о дискриминации россиян от самого начала прохождения границы до помещения и содержания россиян под стражей, несмотря на положительные решения по интервью… Россиян продолжают держать в detention центрах, когда представители других национальностей выходят на свободу в день получения положительного результата на интервью. Сами офицеры сообщают задержанным, что у них приказ задерживать и держать всех россиян. Уже известны случаи объявления голодовки в связи с нарушениями элементарных прав человека, однако, сотрудники CBP на это угрожают немедленной депортацией.”

“Мы не знаем ни одной организации или отдельных сенаторов, депутатов или других официальных лиц США, которые могли бы помочь нам пролить свет на наш вопрос, – заключает автор петиции. – Мы обычные люди, которые столкнулись с серьезной дискриминации на южной границе США по национальному признаку и оказались ограниченными в праве подать прошение и доказать свое право на политическое убежище.”

“Славянский Сакраменто” связался с представителями CPB с просьбой подтвердить или опровергнуть случаи дискриминации русскоязычных граждан, однако на момент публикации данного материала федеральное агентство еще не ответило.

Между тем, корреспонденту “Славянского Сакраменто” удалось связаться с несколькими бежавшими со своими семьями из России женщинами, чьи мужья или дети удерживаются в тюрьмах временного содержания пограничной службы США. В ряде эксклюзивных интервью некоторые из них подтвердили изложенные в петиции на Change.org жалобы.

В частности беженка из России, Мария рассказала о том, что она и ее муж бежали от политического преследования – муж молодой женщины был оппозиционером у себя на родине и пытался устраивать митинги против коррупции властей. Молодую пару агенты CBP разделили после перехода границы. Вынужденные иммигранты проходили границу с помощью официального приложения CBP One.

“Моему мужу российские власти сказали, что устраивать митинги очень плохо, если ты не отказываешься от своих слов, мы закрываем тебя в тюрьме на 10 лет”, – сказала Мария. Вместе с тем, Мария сетует на то, что то, что ее разделили с мужем, который вот уже месяц находится в центре задержания CBP.

Марии уже назначена дата представления ее дела в иммиграционном суде, однако российская беженка не представляет что она будет говорить судье, ведь она с мужем бежала из РФ вместе как одна семья, однако ее муж все еще находится в центре задержания иммигрантов.

“В отличие от многодетных семей беженцев из стран Латинской Америки, мы не планируем зависить от государственных программ помощи, мы намерены как можно скорее найти работу, платить налоги и содержать себя сами”.

На вопрос, почему вы для иммиграции выбрали США, Мария отвечает:

“После легализации в Америке ты можешь быть полноценным гражданином и членом общества, насколько мне известно, ни в одной другой развитой стране ты своим не станешь, ты всегда будешь чужим. В Америке, все-таки ты приехал… ты можешь работать на эту страну и быть ей благодарным… она тебя принимает. В других странах немножко сложнее”.

Другая история, с которой ознакомился корреспондент “Славянского Сакраменто” Виталий Атаев Трошин еще более отчаянная. Речь идет о гражданке РФ Елене, которая прибыла на границу Мексики и США с двумя детьми с целью получить убежище. Ее старшему сыну – 20 лет, а младшиий, 12-летний сын является инвалидом, он страдает эпилепсией, лекарств от которой в России достать невозможно. Во время перехода через границу мать разделили с сыновьями, несмотря на то, что младший постоянно нуждается в сопровождении взрослого опекуна и необходимых лекарствах. Лишь после того, как Елена вместе с другими женщинами из России и Казахстана, находящимися с камере, потребовали от офицеров пограничной службы вникнуть в сложившуюся ситуацию, Елену поместили в камеру с ее детьми.

Елена рассказывает о бессердечности, невнимательности и беспричинной грубости американских таможенников. Ее больного сына требовалось кормить, обмывать и всячески ухаживать.

“Я стала на колени [перед пограничниками], просила, умоляла ему помощь, но никому это не надо было.. Нам сказали: у нас такие правила – либо в КПЗ, либо депортация в Россию”, – со слезами на глазах свидетельствует женщина.

Кроме вышеперечисленных сложностей при переходе границы опрошенные нашим изданием беженцы называют отсутствие документов удостоверяющих личность на первоначальном этапе легализации для получения работы и открытия банковского счета.

Крупнейшая волна эмиграции из России с момента распада СССР

Похожая ситуация прослеживается с беженцами из мусульманских стран и стран Южной Америки.

В августе 2023 года, пресс-служба ООН опубликовала сообщение, в котором указывается на плачевное состояние беженцев на мексиканско-американской границе:

“В Управлении ООН по делам беженцев выразили обеспокоенность положением беженцев и мигрантов, прибывающих в Мексику. Особую озабоченность вызывает ситуация в районах страны, прилегающих к ее северной границе, где число беженцев уже нескольких месяцев превышает возможности для их приема и оказания им помощи, – сообщил пресс-секретарь Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Уильям Спиндлер. – Гуманитарная ситуация на мексиканской стороне американо-мексиканской границы остается тяжелой. Семьи с маленькими детьми прибывают туда в отчаянном и дезориентированном состоянии, приюты часто переполнены, и многие располагаются на неофициальных началах в палаточных лагерях, подвергаясь всевозможным рискам.”

Российские СМИ сообщают, что эмиграция из России после вторжения российской армии на Украину в 2022 году — крупнейшая волна эмиграции из страны с момента распада СССР. Стоит отметить, что количество россиян, покинувших РФ с 2022 года, доходит до 1 млн человек. Многие из релокантов прилетают в Мексику в качестве туристов и бегут к границе с США, где просят политическое убежище.

В то время как, украинским беженцам разрешено обращаться за помощью по прилету в страну в любом аэропорту США, россиянам доступен лишь вариант перехода границы из Мексики. Статистические данные CBP подтверждают, что количество иммигрантов из Российской Федерации с начала войны в Украине стремительно растет: только в 2022-2023 гг. в США прибыло около 54 тыс. человек и около 36 тысяч семей. Это в несколько раз больше, чем до начала конфликта.

Вместе с тем, власти предупреждают об опасностях, которые могут возникнуть у беженцев, нелегально пересекающих мексикано-американскую границу. Ранее пограничная служба США сообщила об аресте мексиканской контрабандистки, помогавшей россиянам и узбекам пересекать границу США. Ей оказалась некая Эрнандес-Салас, которая, по информации правоохранительных органов, совместно с соучастниками занималась контрабандой беженцев из России, Афганистана, Узбекистана и других стран из Мексики в Соединенные Штаты.

Как утверждают в Immigration and Customs Enforcement, ICE, Эрнандес-Салас и ее соучастник, некий Рауль Сауседо-Уипио, как предполагается, взимали с мигрантов десятки тысяч долларов за помощь в пересечении границы Соединенных Штатов, в том числе предоставляя им лестницы для преодоления пограничного забора. Кроме того, Эрнандес-Салас и ее сообщники, вооруженные оружием, грабили мигрантов, отнимая у них деньги и личные вещи, сообщают пограничники.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com