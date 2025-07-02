Калифорния укрепляет местную журналистику, выделяя очередные $15 миллионов на стипендии для молодых репортёров и редакторов, а также на обучение и поддержку медиаорганизаций по всей территории штата. Эти средства позволят продолжить реализацию программы California Local News Fellowship — крупнейшей в стране государственной инициативы в сфере журналистики, реализуемой на базе Школы журналистики Калифорнийского университета в Беркли (UC Berkeley). Программа теперь охватит не только корреспондентов, но и начинающих редакторов. Образовательную и стратегическую поддержку региональным редакциям окажет инициатива Propel, организованная Институтом Роберта К. Мейнарда совместно с California Black Media, Latino Media Collaborative и American Community Media.

«Калифорния вновь демонстрирует лидерство в вопросах поддержки независимой журналистики — особенно сегодня, когда наша демократия и сплочённость сообществ зависят от достоверной информации», — заявила исполняющая обязанности декана Школы журналистики UC Berkeley Елена Конис. «Это сигнал: качественная журналистика — общественное благо, важное для здоровья и устойчивости всего штата».

По словам Мартина Дж. Рейнольдса, сопредседателя Института имени Мейнарда, новая волна финансирования «укрепляет людей и медиа, обеспечивающих информационное ядро местных сообществ».

«Инвестиции в тех, кто находится ближе всего к реальным историям, позволяют формировать журналистику будущего — устойчивую, достоверную и инклюзивную», — отметил он.

В рамках бюджета на 2026 финансовый год будут профинансированы новые наборы стажёров — как репортёров, так и редакторов — с началом работы в 2026 году и продолжением до 2028 года. Propel Initiative обеспечит участникам программы инструменты для развития лидерских навыков, финансовой устойчивости и организационной прочности.

Бывший сенатор штата Стив Глейзер, выступивший инициатором выделения $25 миллионов на запуск стипендиальной программы в 2023 году, подчеркнул необходимость дальнейшего финансирования: «Даже в условиях ограниченного бюджета независимая журналистика, на которой держится демократия, заслуживает приоритетной поддержки».

На сегодняшний день программа финансирует работу более 70 штатных журналистов, публикующих около 100 материалов еженедельно. Эти репортажи охватывают такие значимые темы, как миграционная политика, климатические изменения и федеральные реформы, влияющие на жизнь калифорнийцев, особенно в малообеспеченных и недоинформированных регионах.

Уже осенью 2025 года в рамках третьей волны программы стажёры начнут работу в редакциях по всему штату — в округах, где проживает около 92% населения Калифорнии.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship