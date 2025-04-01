Русскоязычный визажист из Беверли-Хиллз Роберт Минасян приоткрыл завесу своей личной жизни в беседе со “Славянским Сакраменто”.

На этот раз эпатажный make-up артист откровенно отвечает на жизненные и провокационные вопросы, рассказывая о своей нескромной повседневности. Беседа проходит на лавочке в самом русскоязычном уголке Америки — Западном Голливуде, в Пламмер-Парке, который неофициально называют “русским парком”. Минасян, как всегда, не уходит от острых тем и интригующих вопросов.

В новом интервью для “Славянского Сакраменто” стилист открыто рассказал о своей личной жизни — той, что вызывает живой интерес у его преданных поклонников, активно комментирующих его посты в соцсетях. Возможно, вам казалось, что вы уже знаете о нём всё, но в этой беседе он раскрывается перед публикой с новой, неожиданной стороны.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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