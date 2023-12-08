На днях Сенат США заблокировал принятие очередного проекта финансовой помощи Украине. Новый пакет помощи подразумевал выделение порядка 61 миллиарда долларов из денег американских налогоплательщиков на всевозможные проекты в поддержку страдающего государства, однако на Капитолийском холме посчитали лишним продолжать спонсировать Киев.

Незадолго до этого значимого события в Сенате США в Ютубе появилось видео неоднозначного украинского пастора-капеллана Геннадия Мохненко из Украины, в котором он призывает к очередному раунду спонсорства Украины в ее войне с Россией. Пастор Геннадий Мохненко из захваченного россиянами Мариуполя обращается к «консервативным силам Америки» с просьбой не верить российской пропаганде и продолжать поддерживать украинский народ. Этот протестантский священник известен своими радикальными заявлениями, в частности, в 2014 г. в эфире славянского христианского канала (!) «Импакт», вещающего из Сакраменто, штат Калифорния, Мохненко заявил, что если бы у него была подходящая возможность, он бы «уничтожил Путина».

С тех пор 11 сыновей украинского пастора с оружием в руках воюют за независимость Украины, а одна из приемных дочерей Мохненко была убита российскими войсками. По крайней мере, так заявляет сам Мохненко.

Что примечательно, Геннадий Мохненко апеллирует к республиканскому крылу США, которое, по его мнению, должно остановить кровавое нападение Владимира Путина на украинский народ. Люди, к которым обращается украинский капеллан, как раз вчера в Конгрессе в очередной раз зарубили помощь Киеву и поступают так последовательно. Это не говоря уже о чрезвычайной и необъяснимой тяги консерваторов к авторитарным режимам типа Беларуси, РФ и их несменяемым лидерам – Лукашенко и Путину. Кроме того, именно эта прослойка населения США безоговорочно поддерживает бывшего президента Дональда Трампа, одновременно придерживаясь его лоялистских взглядов по отношению к Кремлю.

Гораздо логичнее для таких как Мохненко было бы обратиться как раз к Демократической партии США, одновременно поблагодарив Джо Байдена за его последовательную позицию в деле поддержке Украины. Дураку ведь понятно – нет в Вашингтоне (да и, наверное, во всем мире) более верного и сильного союзника для Киева, чем американские демократы. К сожалению, Мохненко и те, кто находится с ним в окопах восточной Украины, не чувствует политическую повестку сегодняшней Америки. Увы, время, когда Дядя Сэм безлимитно отстегивал многомиллиардные фонды украинскому правительству – в прошлом. И этот поток будет значительно иссякать в ближайшем будущем. В том числе, благодаря таким людям как Геннадий Мохненко, к которым у меня и у других американских граждан имеется ряд вопросов.

В частности, для начала хотелось бы, чтобы пастор-капеллан Геннадий Мохненко (и такие как он) дал отчет, сколько пожертвованных денег он получил в США за последние три десятилетия поездок по этой стране. Дело в том, что украинские «пасторы-волонтеры» не одно десятилетие гастролируют по Америке и Западной Европе с протянутой рукой, вывозя продукты питания, наличные, автомобили, стройматериалы, гуманитарную помощь грузовиками и тоннами. На эти средства “гастролеры” возводят себе грандиозные особняки, на которые за всю жизнь не заработать рядовому жителю Калифорнии. Неужели за 30 лет независимости Украины в этой стране так и не научились самостоятельно поддерживать свое жизнеобеспечение, и, как очередная доза наркоману, им требуются все новые и новые вливания со стороны? Неужели, в конце-концов, таким, как Мохненко не стыдно брать чужие, не заработанные своими руками деньги? Или Евангелие, которое проповедует сей священник, призывает к жизни вечного попрошайки? Где украинское оружие, в конце-концов?

Рядом со мной в Сан-Франциско доживает свои дни печально известный украинский олигарх, бывший министр Украины Павел Лазаренко. В свое время он отсидел 9 лет за мошенничество и отмывание денег. Был лишен всего состояния, неправедным образом нажитого на слезах украинского народа. Почему-то его судили американцы в федеральном суде Сан-Франциско, а не его собственное украинское правительство!

И таких ситуаций миллион и тележка! Каждый божий день мы слышим новости, то о воровстве гуманитарной помощи во Львове, то о продажности украинских военкомов, то о коррупции среди киевских чиновников (вспомнить только пресловутые барабаны для бомбоубежищ и яйца Резникова!), то и вовсе о пропаже западной военной техники…

Видимо украинским горе-аналитикам и пасторам типа Мохненко настолько ярость застилает глаза, что они не видят, не желают ни видеть, ни понимать, как функционирует американское государство.

Во-первых, здесь люди тяжело и много работают, именно поэтому Америка очень богатое и сильное государство. А вот в Украине с рабочей этикой очень непросто. Всякий раз, когда я пересекал необъятные просторы Украины (особенно на востоке страны), я чрезвычайно удивлялся усеянными бурьяном полями, отсутствием рабочей этики, безумной коррупции, анархии и открытому бандитизму. Причем, всякий раз, когда хотелось помочь украинцам наладить их жизнь, я неизменно натыкался на сопротивление и на меня непременно вешался ярлык «кремлевского агента» (даже несмотря на то, что мое детище «Славянский Сакраменто» запрещен на территории РФ!).

Во-вторых, все нормальные американцы платят налоги в государственную казну. А как у вас с этим, Геннадий Мохненко? Сколько ты и твое окружение в виде налогов заплатили за последние несколько лет в украинскую казну? Что, не шибко поступают финансы от населения? Почему? Ведь, повторю, страна более 30 лет назад получила свою независимость! Сколько вы, украинские пасторы, помогли другим странам, где живется еще хуже, чем Украине? Есть конкретные результаты, отчеты? Почему-то особо не слышно о помощи со стороны Украины Танзании, Малави, Венесуэле… Только одни скандалы: Аделаджа, Паночко, Бондарук… Это лишь несколько церковных опозорившихся лидеров, по которым сегодня узнают Украину. Кстати, а где ваша церковь, которая якобы является «светом и утверждением истины»? Украинская протестантская церковь, которая считает себя совестью нации? Даже за 30 лет, даже с помощью заокеанских миссионеров-конкистадоров вам так и не удалось возродить Украину! Может, прав был Паночко, угрожавший своему народу новыми «Градами»… Кстати, как утверждал еще один друг Мохненко, консервативный протестантский проповедник Пэт Робертсон, «Всевышний использует Путина, наказывая Украину»…

В-третьих, американцам ближе своя рубашка, чем украинская вышиванка. Рядовой калифорниец, например, не готов спонсировать одну зарубежную коррупцию для победы над другой, сегодня его больше волнует проблема китайского и мексиканского наркотрафика или стоимость недвижимости, цены на которую нагнали приехавшие сюда олигархи типа Лазаренко. Именно поэтому Америка и есть Америка, что ее граждане, в первую очередь, переживают и заботятся за свой дом, свою улицу и свою страну. Им мало дела до России или Китая. Иными словами, рядового американца волнует больше порядок на своей улице, чем беспорядок в заокеанской стране. Будь это Украина, Вьетнам или Афганистан. Кстати, про последние две страны: официальному Вашингтону еще не хватало ввязаться в полномасштабную войнушку с Россией. Американский народ никогда не простит этого своим политикам.

В-четвертых, как там Тимошенко, Ющенко, Янукович, Порошенко? До сих пор последний под судом за госизмену и продажу оружие в ДНР? Доведут ли дело до конца или как обычно спустят на тормозах? У нас судят даже бывших президентов и многие надеются, что и дело Трампа доведут до конца.

И, напоследок, американцы обожают честность и прозрачность, особенно, если это касается пожертвованных денег на благое дело. В свете масштабной коррупции в Украине, в том числе в религиозных и общественных организациях, готов ли Мохненко, Церковь христиан веры евангельской Украины и пастор Сергей Демидович раскрыть общую сумму денег, которые им пожертвовали американцы, хотя бы начиная с 2014 г.?

В США каждый занят своим делом и добивается справедливости на местах. Суды, пресса, правительство пусть и с задержкой, но работают. Правило такое – пусть сначала будет порядок и благоденствие у нас, а дальше – посмотрим. У вас же все наоборот – находясь в дерме, Россия “спасает” весь мир, а вот Украина уже три десятка лет не может определиться, где клянчить деньги: в Москве либо в Вашингтоне.

Значит ли, что Украина завалила дело по борьбе за свою независимость? Значил ли, что украинцам не нужно помогать, спросите вы? Нет, скорее всего, пока еще не завалила, шанс всегда есть – подлинная независимость, как правило, завоевывается кровью и пóтом, и порой свое будущее удается отвоевать далеко не с первого раза. Поэтому, мы продолжаем верить в героический дух Украины и поддерживать стремление украинцев к лучшей, полноценной жизни, помогая тем, кто не запятнал себя коррупционными схемами и скандалами.

Однако в этот раз, на президентских выборах я, скорее всего, буду голосовать за республиканского кандидата. За представителя того самого “традиционного крыла Америки” к которому сегодня аппеллирует Мохненко, лишь из-за позиции консерваторов по отношению к помощи Киеву…

Руслан Гуржий, SlavicSac.com