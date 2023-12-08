В Районе залива Сан-Франциско воруют рождественские елки

По мере приближения Рождества и Нового года люди повсеместно готовятся к этим праздникам, покупают елки, украшения и подарки. Но не все покупают главный символ надвигающихся праздников, кто-то решает просто “забрать” лесную красавцу с места продажи или даже у счастливых ее обладателей.

Так, в минувшую пятницу вечером в Сан-Матео у торгового центра Bridgepointe на Чесс-Драйв с крыши припаркованного автомобиля кто-то забрал елку, срезав ремни. Семья решила не подавать заявлениюе в полицию, передает KRON.

Вскоре после этого случая произошел еще один: с елочного базара Alpine Christmas Trees в Дублине воры украли 4 рождественские елки на сумму около $500.

Воришки перелезли через забор, а потом скрылись вместе с деревьями, но по словам сотрудника базара, несколько деревьев были брошены неподалеку.

Поэтому, хотя большинство людей уже наслаждаются праздничной атмосферой, бдительность терять не стоит – следите своей хвойной красавицей, возможно, она приглянулась кому-то еще.

Кстати, помимо покупки если в магазине или на елочном базаре, можно срубить деревце самостоятельно, предварительно купив соответствующее разрешение в Лесной службе США за $5–20.