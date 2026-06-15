Зеленский и Путин поговорили с Трампом о войне и международных вопросах

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, стороны обсудили перспективы мирного урегулирования войны, ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

Зеленский поздравил Трампа с днем рождения и поблагодарил Вашингтон за помощь Украине. Также стороны договорились продолжить обсуждение во время предстоящего саммита G7.

В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин также провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который продолжался около часа.

По словам Ушакова, лидеры обсудили ситуацию в Украине, переговоры по Ирану и другие международные вопросы. Путин поздравил Трампа с днем рождения, а Трамп, в свою очередь, поздравил российского президента с Днем России.

Ушаков также заявил, что Путин высказался за скорейшее завершение войны в Украине и отметил готовность к дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном. Кроме того, по его словам, стороны обсудили ход переговоров по иранской ядерной программе, по которым вскоре могут появиться новые заявления.