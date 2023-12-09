Правоохранительные органы России сообщают о проверке, которую они проводят в связи с суицидом гражданина США Эрнеста Гарри Митчелла, случившимся в центре для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает российское издание “Коммерсантъ”. Предположительно мужчина совершил суицид.

В ночное время, 4 декабря 2023 года на территории Кубанского Центра временного содержания иностранцев нашли тело 56-летнего гражданина Америки. Мужчина содержался на территории специального комплекса до выдворения его из России.

Согласно документам по делу Митчелла, сотрудники ОМВД по городу Сочи пытались проверить документы американца в момент его пребывания на территории Краснодарского края. В ходе проверки полицейские выявили факт отсутствия у гражданина США полиса медицинского страхования, что является нарушением нахождения иностранцев на территории Российской Федерации. После чего стражи порадка составили административный протокол на американца.

Местный суд курортного города Сочи, в свою очередь, вынес решение о выдворении 56-летнего американского туриста из-за нарушений правил пребывания в РФ.

Сам Митчелл во время слушаний по его делу делал заявления относительно медицинской страховки, которую он оформил заблаговременно до приезда в Россию у себя на родине. Он уточнял у своей страховой компании относительно покрытия его медицинских расходов в случае возникновения страхового случая на территории Российской Федерации и был уверен в ее надежности.

О дальнейшей судьбе гражданина США пока ничего неизвестно. Редакцией “Славянского Сакраменто” был сделал запрос в Посольство Соединенных Штатов на территории РФ для уточнения деталей по делу гражданина Эрнеста Гарри Митчелла.