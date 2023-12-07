В эту среду, 12 декабря, члены Сената США не смогли проголосовать за законопроект, который должен был помочь Украине в ее борьбе с российской агрессией и оккупацией.

Новый пакет помощи подразумевал выделение порядка 61 миллиарда долларов из денег американских налогоплательщиков на всевозможные проекты в поддержку страдающего государства.

Всё началось с того, что представители Республиканской партии в Сенате призывали однопартийцев не дать ход дорогостоящей инициативе. Своё негодование они связывали с отсутствием идей и требований по ужесточению правил в иммиграционном законодательстве: республиканцы настаивали о принятии новых реформ в отношении беженцев в тандеме с какими-либо инициативами по Украине.

Политические эксперты активно дискутировали на тему очередного пакета помощи по Украине. Интернет пользователи социальных сетей не переставали надеяться на американскую власть и их поддержку страны, которая девятый год подряд борется с Россией за свои территории.

В ходе встречи представители обеих партий вступили в яростное противостояние для обсуждения законопроекта. Республиканцы пытались замолвить слово за свою инициативу включить нововведения по безопасности границы. В итоге, слугам народа так и не удалось договориться.

После чего представители Республиканской партии заявили, что они отвергнут любую попытку демократов протащить закон по поддержке Украины.

«Я надеюсь, что все наши члены (партии) проголосуют против предложения о переходе к законопроекту… мы настаиваем на значимых изменениях на границе», — заявил лидер республиканцев в Сенате журналистам днем ранее.

В свою очередь, лидер демократов в Сенате Чак Шумер на прошлой неделе озвучивал желание партии дополнить пакет помощи Украине и профинансировать защиту некоторых некоммерческих религиозных организаций от осквернения.

Когда будут проводиться новые баталии относительно помощи стране в Восточной Европе, покажет время.

Президент США Байден просил более 100 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине. Палата представителей одобрила инициативу, но Сенат остановил движение денег из-за отказа демократов принимать подобные решения без участия Украины.