Известный протестантский пастор и капеллан Геннадий Мохненко сообщил в эфире Радио Мария о том, что его дочь убита “российскими оккупантами из танка”.

“Милостью Божией жив трехлетний сын Вики.. Его не было там, в квартире, в тот момент.. Прости, доча, что я не смогл тебя защитить.. Я очень старалась.. Видимо недостаточно.. До скорого..”, – в Фейсбуке написал пастор.

Также сообщается, что его приемная дочь была убита в ходе одного из обстрела в Мариуполе. “Город превратился в ад, – сказал Мохненко, – люди не успевают разбирать завалы. Они (российские войска – SlavicSac.com) обстреливают нас из чего попало”.

Пастор также сообщил о десятках верующих, находящихся в подвале местной церкви без воды и питания.

Ранее в эфире христианского телеканала Импакт Мохненко угрожал уничтожить Владимира Путина.

Ранее, в одном из репортажей “Славянского Сакраменто”, Мохненко рассказал о том, как россияне бомбят и уничтожают Украину.