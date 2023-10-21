Треть гуманитарных грузов не доходит до украинских военных

Государственная пограничная служба Украины совместно с Министерством обороны выявили более 3 тысяч случаев неполучения гуманитарной помощи военными частями.

За первые девять месяцев 2023 года около трети передаваемой ВСУ гуманитарной помощи не дошло до назначения.

«Государственной таможенной службой и Департаментом внутреннего аудита Министерства обороны Украины проверено более 9 тыс. фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей, а также установлено более 3 тыс. случаев не подтверждения ее поступления в воинские части», – говорится в пресс-релизе таможенной службы Украины.

По словам сотрудников украинской таможни, было направлено 387 уведомлений о незаконных действиях, содержащих признаки преступления. Также было составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, в случаях, когда товары гуманитарной помощи использовались не по назначению.

«Напоминаем, что под видом гуманитарной помощи ввоз товаров коммерческого назначения является нарушением законодательства, и виновные лица несут ответственность перед законом. Призываем выразить благодарность общественным организациям, волонтерам и международным донорам за их поддержку Украины в этот трудный период», – сказал представитель таможенной службы Украины.