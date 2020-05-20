Против Петра Порошенко возбудили дело о государственной измене

Джо Байден предлагал Петру Порошенко взятку в $1 млрд?

Депутат Украины Андрей Деркач обратился к генпрокурору страны с просьбой об открытии уголовного производства против бывшего президента Порошенко. Народный представитель опубликовал на днях аудиозаписи бесед людей с голосами Порошенко и Байдена, которые якобы свидетельствуют “о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне”.

“Записи голосов, похожих на голоса Порошенко и Байдена – это прямое свидетельство внешнего управления страной и госизмены высшего должностного лица. Заявление подано по ч.1 ст.111 УКУ (государственная измена) и ч.2 ст.364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением)”, – у себя в Фейсбуке сообщил Деркач.

Как сообщает телеканал D-Welle, разговоры якобы происходили в конце 2015 и на протяжении 2016 года. Политик заявил, что получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко якобы лично записывал беседы. Имен репортеров политик не назвал.

На записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства: “Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов”. Об этом пишет сегодня Настоящее время.

Как сообщает Голос Америки, контролируемый республиканцами сенатский комитет в среду принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом – сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, главного соперника президента США Дональда Трампа в борьбе за переизбрание.

Сенаторы, входящие в состав Комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления, проголосовали по партийному принципу. Все республиканцы (8) поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, касающиеся работы Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma, тогда как все демократы (6) высказались против.

Реакция президента Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 мая на большой пресс-конференции, что так называемые “пленки Деркача”, на которых записан разговор, приписываемый бывшему президенту Украины Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене.

“Что касается приговора Порошенко, я думаю, это вопрос времени. Потому что эти люди так руководили страной, что их ждет немало веселых приключений, – заметил Зеленский. – Я думаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена”.

Однако, подчеркнул Зеленский, расследованием деятельности Порошенко должны заниматься правоохранительные органы.

Президент Украины Петр Порошенко торгует оружием с ДНР?

Подлинность аудиозаписей официально не подтверждена. Однако представители партии “Европейская солидарность”, которые также упоминаются в записях, уже заявили, что они “сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию”. 

Вечером 19 мая, через несколько часов после обнародования записей Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении Порошенко, отмечает Настоящее время.

ПО ТЕМЕ