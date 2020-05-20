Против Петра Порошенко возбудили дело о государственной измене

Джо Байден предлагал Петру Порошенко взятку в $1 млрд?

Депутат Украины Андрей Деркач обратился к генпрокурору страны с просьбой об открытии уголовного производства против бывшего президента Порошенко. Народный представитель опубликовал на днях аудиозаписи бесед людей с голосами Порошенко и Байдена, которые якобы свидетельствуют “о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне”.

“Записи голосов, похожих на голоса Порошенко и Байдена – это прямое свидетельство внешнего управления страной и госизмены высшего должностного лица. Заявление подано по ч.1 ст.111 УКУ (государственная измена) и ч.2 ст.364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением)”, – у себя в Фейсбуке сообщил Деркач.

Как сообщает телеканал D-Welle, разговоры якобы происходили в конце 2015 и на протяжении 2016 года. Политик заявил, что получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко якобы лично записывал беседы. Имен репортеров политик не назвал.

На записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства: “Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов”. Об этом пишет сегодня Настоящее время.

Как сообщает Голос Америки, контролируемый республиканцами сенатский комитет в среду принял решение о направлении повестки в рамках расследования, связанного с Хантером Байденом – сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, главного соперника президента США Дональда Трампа в борьбе за переизбрание.

Сенаторы, входящие в состав Комитета по внутренней безопасности и вопросам государственного управления, проголосовали по партийному принципу. Все республиканцы (8) поддержали резолюцию, требующую предоставить документы, касающиеся работы Байдена-младшего в украинской энергетической компании Burisma, тогда как все демократы (6) высказались против.

Реакция президента Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 мая на большой пресс-конференции, что так называемые “пленки Деркача”, на которых записан разговор, приписываемый бывшему президенту Украины Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене.

“Что касается приговора Порошенко, я думаю, это вопрос времени. Потому что эти люди так руководили страной, что их ждет немало веселых приключений, – заметил Зеленский. – Я думаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена”.

Однако, подчеркнул Зеленский, расследованием деятельности Порошенко должны заниматься правоохранительные органы.

Подлинность аудиозаписей официально не подтверждена. Однако представители партии “Европейская солидарность”, которые также упоминаются в записях, уже заявили, что они “сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию”.

Вечером 19 мая, через несколько часов после обнародования записей Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении Порошенко, отмечает Настоящее время.