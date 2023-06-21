Киев закупает барабаны для бомбоубежищ на десятки тысяч долларов

Украинские власти находятся под шквалом критики после того, как стало известно об общественных тендерах на закупки бесполезных детских игрушек для бомбоубежищ и сомнительных закупок инвентаря для фитнеса для полностью разрушенного села.

В частности, украинские СМИ сообщают о том, что Управление образования Днепровского района приобрело более 300 барабанов для детей на сумму почти 900 тысяч гривен. Эти музыкальные инструменты были якобы предназначены для “психологического разряда” детей в убежищах во время воздушных тревог. Об этом стало известно благодаря информации сайта электронной системы государственных закупок Prozorro. Заказчиком товара является Управление образования Днепровской райадминистрации в Киеве. Было приобретено 306 кожаных барабанов разного диаметра стоимостью от 1900 до 3960 гривен за штуку, а также комплекты палочек. Общая стоимость товара превышает 880 тысяч гривен ($23 830).

О другом примечательном случае пишет издание “Буквы”: в поселке под Краматорском, где до войны проживало 400 человек, объявили тендер на инвентарь для фитнеса на сумму 1,5 миллиона гривен ($40 тыс). Сообщается, что, на сегодняшний день, количество оставшихся жителей в результате полномасштабного вторжения, вероятно, гораздо меньше вышеуказанного. Населенный пункт расположен недалеко от Краматорска и Славянска, относительно близко к Бахмуту. Аукцион завершился 19 июня. В торгах приняли участие две компании, но победила тендер – ООО “ДАЙРЕКТ СПОРТ”, пишут “Буквы”. Компания зарегистрирована 20 апреля 2018 года в Киеве, как указывает Opendatabot. Заказчиком спортивного инвентаря выступила Александровская сельская рада. Тендер предполагает закупку беговых дорожек, тренажеров, велотренажеров; гантелей и гирь, шкафов для одежды, мячей и ковриков для фитнеса.

И все это – для города, оставшегося практически без жителей….