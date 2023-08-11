Из-за повальной коррупции в Украине смещают всех областных военных комиссаров

На недавнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) внимание было сосредоточено на неутешительных результатах проверки деятельности “военкоматов” в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Отчеты о проведенной проверке были представлены различными службами и органами, такими как ГБР (Государственное бюро расследований), СБУ (Служба безопасности Украины), МВД (Министерство внутренних дел), Генеральная прокуратура, НАПК (Національне агентство з питань запобігання корупції), НАБУ (Національне антикорупційне бюро України).

В результате проведенной проверки было выявлено 112 случаев уголовных преступлений, связанных с деятельностью должностных лиц – военкомов. Против 33 человек были выдвинуты обвинения. Областные, городские и районные “военкомы”, а также другие работники Военно-врачебной комиссии (ВВК) подверглись проверке. Злоупотребления выявлены в разных областях Украины, таких как Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская и Львовская.

«Кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой – разница разве что в этом. Цинизм повсюду одинаковый. Незаконное обогащение, легализация незаконно полученных средств, неправомерная выгода, незаконная переправка военнообязанных через границу», – заявил Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, на основе выявленных нарушений были предложены меры по немедленному увольнению всех областных “военкомов”.

«Увольняем всех областных «военкомов». Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и лишены цинизма… Им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен Главком Залужный. Перед назначениями новых руководителей ТЦК будет проверка Службы безопасности Украины», – сказал украинский президент.

На место скомпроментировавших себя военкомов будут назначены лица с военным опытом, которые понимают важность военной службы и осознают, что «цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена». Такие люди, прошедшие фронт и сохранившие свое достоинство, будут способствовать более честной и ответственной системе комплектования, сказал Зеленский.

«Уволенные «военкомы» и другие должностные лица, которые имеют погоны и в отношении которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях, если они хотят сохранить погоны и доказать свое достоинство, – на фронт», – сообщил президент.

Кроме того, украинский главнокомандующий отметил, что положение бойцов ВСУ находится на крайне недостойном уровне. И в этом, по всей видимости, играет значительную роль тотальная коррупция в государственных органах.

«Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто безнравственно», – отметил президент Украины.

Ранее украинские журналисты сообщали о задержании одесского военкома, семья которого купила недвижимость в Испании, незаконно обогатился на $5 млн. Зеленский позже приказал его уволить.