Издание “Славянский Сакраменто” заблокирован на территории России по решению Генпрокуратуры РФ. Решение было принято в день начала военной операции российских армейских подразделений в Украине.

Наряду со “Славянским Сакраменто” подобному запрету подвергся ряд СМИ, в том числе “Настоящее Время”, “Сноб”, “Собеседник”, “Агентство”, “7×7”, “Эхо Москвы в Челябинске”, “Эхо Кавказа”, “Медиазона”, “Медуза”, “Дождь” и другие.

“Для нас, в “Славянском Сакраменто” данный запрет – своего рода “знак качества”, это значит, что наша работа была замечена Кремлем и, что наша деятельность действительно не остается не замеченной”, – прокомментировал решение российской Генпрокуратуры редактор портала Руслан Гуржий.

Стоит отметить, что согласно изданному распоряжению правительства Российской Федерации, журналисты не имеют права публиковать неофициальную информацию о, так называемой, “военной операции в Украине”. “Славянский Сакраменто” находится и действует на территории США, где, в отличие от некоторых других стран мира, согласно Первой поправке к Конституции, право на свободу слова считается священным и не подвергается государственной цензуре.

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