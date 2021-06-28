В Айдахо начался суд над членами славянской пятидесятнической церкви “Утренняя звезда”

В Федеральном суде штата Айдахо проходит финальный этап судебного процесса над группой иммигрантов-бизнесменов, обвиняющихся в торговле контрафактной техникой и отмывании денег. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде штата Айдахо, отбор и присяга жюри начались в конце прошлой недели, а суд будет проходить, как минимум, на протяжение нескольких недель. Подсудимые обвиняются в крупномасштабной международной схеме за осуществлением которой правоохранительные органы следили продолжительное время.

Напомним, что среди подсудимых – Павел Бабиченко, Геннадий Бабиченко, Петр Бабиченко, Тимофей Бабиченко, Кристина Бабиченко, Наталья Бабиченко, Давид Бибиков, Анна Иерусалимец, Михаил Иерусалимец. Один из обвиняемых – Артур Пупко признал свою вину и готов свидетельствовать на стороне государства. Его ожидает тюремный срок и штраф в размере $10 млн. Дата вынесения приговора будет назначена позже.

В августе 2018 г. Федеральной прокуратурой шестнадцати жителям штата Айдахо были предъявлены многочисленные обвинения. Десять человек обвинялись в организации многомиллионной схемы по торговле контрафактными телефонами. Полиция провела обыски в ряде организаций, в том числе здании русской пятидесятнической церкви “Утренняя звезда” (Morning Star Christian Church). Иммигрантам были предъявлено обвинения по 35 статьям.

Это дело началось с того момента, когда следователи Министерства внутренних дел получил наводку о том, что некто импортирует контрафактные товары из Китая для своего бизнеса в Бойсе. В конце концов, этот человек был арестован за торговлю наркотиками и стал конфиденциальным осведомителем ФБР. Информатор тайно скупал как наркотики, так и поддельные мобильные телефоны. В итоге, расследование привело к аресту двадцати двух обвиняемых по тринадцати отдельным делам. С тех пор обвиняемые в незаконном обороте наркотиков признали себя виновными. Единственные оставшиеся ответчики – это фигуранты настоящего дела. Обвиняемые в незаконном обороте наркотиков и ответчики за контрафактные товары не связаны между собой, за исключением того, что осведомитель проводил тайные закупки у обеих групп.

Восемь из арестованных являются членами семьи Бабиченко, против которой в прошлом подавались иски о товарных знаках со стороны компаний, производящих мобильные телефоны. Власти полагают, что 10 подозреваемых осуществляли контрабандную схему начиная с 2008 года, приобретая гаждеты из Китая и Гонконга.

Геннадий Бабиченко является пастором пятидесятнической церкви “Утренняя звезда” (Бойсе, шт. Айдахо). Он утверждает, что правительство Соединенных Штатов занимается преследованием верующих, готовящихся иммигрировать в Бразилию согласно “откровениям свыше”. У федералов же – другая версия. Они полагают, что семья Бабиченко занималась отмыванием денег, пересылая миллионы долларов на банковские счета членов семьи, а также – на зарубежные аккаунты.

Гособвинение пытается доказать, что среди участники из дюжины подозреваемых (практически все из них являются либо родственниками, либо связаны предпринимательскими и церковными связями), были осведомлены о противозаконной природе своего бизнеса. В то же время, подсудимые утверждают, что не были в курсе своих противоправных действий.

Подсудимые отрицают свою вину и в один голос утверждает, что были захвачены так называемым “коллективным порывом” в деле продажи “вторичной техники”.

В частности государственный обвинитель утверждает, что многомиллионная прибыль отмывалась участниками схемы через Бразилию, где была приобретена дорогостоящая недвижимость. Фигуранты дела утверждают, что покупали кондоминиумы в этой стране, чтобы потом переселить членов своей церкви “согласно данному Богом пророчеству”.

“И хотя многие считали, что Вавилон является Советским Союзом, лично мне всегда думалось, что здесь говорится об этой стране, – в своих проповедях говорит Геннадий Бабиченко. – То, что сейчас происходит в стране и то, что произошло во время выборов, шокировало многих христиан, детей Божьих…”

По словам пастора, “придут времена, когда народ Божий и здесь (в США – SlavicSac.com) погонят, и народу Божьему нужно будет выйти отсюда”.

По словам пастора, Бог вывел христиан из СССР в США для того, чтобы верующие научились от американцев некоторым навыкам, которые те смогут применять в стране Южной Америке.

В представленном деле утверждается, что клиенты, приобретавшие технику Apple и Samsung на торговых площадках Amazon, и eBay, жаловались на ее неаутентичность и плохое качество. В частности указывается, что смартфоны быстро перегревались, наклейки от гаджетов отслаивались и на продаваемой продукции обнаруживались грамматические ошибки.

Следует отметить, что некоторые из подсудимых ранее обвинялись в американских судах в краже интеллектуальной собственности. В частности, в 2006 г. компания Virgin Mobile подала в суд на Петра, Тимофея и Павла Бабиченко, утверждая, что те продавали контрафактные телефоны этой компании. Впрочем, дело было закрыто ввиду внесудебного урегулирования между истцом и обвиняемыми.

Кроме того, по информации суда, документы из Налогового управления США подсудимых показывают мизерный доход по сравнению с их прибылью.

Отметим, что государство наложило арест на церковное здание церкви “Утренняя Звезда” (Morningstar Church), так как подозревает, что ее банковские счета были использованы для отмывания прибыли.

В ходе нескольких массовых рейдов в августе 2018 года полиция конфисковала девять автомобилей, пять объектов недвижимости в округе Ада, включая здание церковной школы, семь объектов недвижимости в Бразилии, 12 предприятий и более 50 банковских счетов.

Стоит подчеркнуть, что основная часть фигурантов дела в свое время иммигрировала в США из советской Грузии, бежав от преследования по вере.

Обвиняемым грозит до 30 лет лишения свободы и штраф в размере 5 миллионов долларов по обвинению в подделке товаров с товарными знаками.

Стоит отметить, что один из подозреваемых – Игорь Бабиченко сбежал с семьей из США после того, как к был вызван на встречу с агентами ФБР в июне 2019 г.