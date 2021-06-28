Рекордная жара стоит на северо-западе США

В минувшие выходные в штатах Вашингтон и Орегон столбик термометра превысил отметку в 107,6F (42C), таким образом, был побит предыдущий температурный рекорд. Как сообщает Национальная метеорологическая служба, ожидается, что жара продержится как минимум до середины недели.

Такая жара в регионе, для которого характерен мягкий климат без резких температурных скачков, может оказаться опасной, поскольку не у всех жителей есть кондиционеры в домах. Те, у кого они есть, не выключают кондиционеры даже ночью, воздух не успевает остыть – с утра температура уже держится на отметке 98F (37С).

В магазинах закончились портативные кондиционеры и вентиляторы, больницы отменили вакцинацию на открытом воздухе, в городах открыты центры охлаждения, отменены или перенесены спортивные мероприятия.

По данным Национальной метеорологической службы, в понедельник в Портленде была самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная с 1940 года. В прошедшую субботу в Портленде температура достигла 107,6F (42C). Предыдущий температурный рекорд, зафиксированный в последний раз в 1981 году, составлял 105.6F (41,7С). В понедельник днем в Портленде было 115F (46C). Для сравнения, средняя температура, характерная для Портлеенда – 73F (23C). В Сиэтле температурный рекорд 102,92F (39,4С) был достигнут в 2009 году.Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о чрезмерной жаре для большей части Вашингтона и Орегона, а также для некоторых районов Калифорнии, Айдахо и Невады.