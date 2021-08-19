Суд снял с пастора церкви “Morning Star” все обвинения

В прошедшее воскресенье пастор церкви “Morning Star” (Бойсе, Айдахо) заявил, что возбужденное в его отношении федеральное дело прекращено. Судебное преследование остальных восьми подозреваемых продолжается.

“Сегодня у нас радостный день, потому что мы увидели действие Божье в нашей жизни. На этой неделе мы испытали, как Бог действует. Судья полностью снял с меня все обвинения.”

Напомним, что пастор Геннадий Бабиченко совместно с восьмью другими подозреваемыми проходил по делу о продаже контрафактной электроники в США. По версии федеральной прокуратуры семья Бабиченко и их родственники ввозили в страну тысячи смартфонов и аксессуаров поддельного производства и продавали их в онлайн-магазинах.

Федералы опубликовали в суде сотни файлов (включая видео документы), проливающие свет на масштабность аферы. В частности, в суде всплыли видео доказательства обсуждений подозреваемых о продаже поддельных телефонов и зарядных устройств. Опубликованы также финансовые документы, платежки, инвойсы, в которых фигурируют сотни тысяч долларов.

Для своих целей фигуранты дела открывали сотни компаний, аккаунтов на Amazon, Ebay, используя молодых и неопытных сотрудников для продажи контрафакта. Выручка от продажи выводилась через бизнес- и личные банковские счета предпринимателей.

В общей сложности, семейный бизнес принес предпринимателям свыше $32 млн.

В материалах дела свидетельствуется, что компании Apple и Samsung неоднократно предупреждали продавцов, получая многочисленные жалобы покупателей. Таможня США также накладывала арест на контрафактные грузы. Подсудимые обсуждали друг с другом способы обхода запретов Amazon на продажу товаров. Поступления от онлайн-торговли направлялись для приобретения недвижимости в Бразилии, куда, по словам пастора Бабиченко, члены церкви “Morning Star” (Утренняя звезда) намеревались эмигрировать.

Государство использует “грязные” методы? “Гонения” на почве этнической принадлежности, проституция и наркотики

В деле “семьи Бабиченко” продолжают вскрываться новые детали. В начавшемся месяц назад судебном процессе выступили десятки свидетелей, включая подставных покупателей, агентов ФБР, которые тайно записывали процесс купли-продажи на видеокамеры.

В частности, для поимки подсудимых ФБР использовало наркодельцов и как минимум одну женщину легкого поведения. В свое очередь, адвокаты подозреваемых считают эту манеру американских спецслужб вопиющей и требуют не учитывать добытые таким образом улики как значимые перед присяжными.

“Славянскому Сакраменто” удалось узнать об участии членов преступного сообщества, сотрудничавшими с агентами ФБР в деле ареста членов семьи Бабиченко. В частности, агенты ФБР рекрутировали для своих целей некую проститутку и наркодилера, с помощью которых проводились контрольные закупки в магазинах предпринимателей.

В частности, адвокат Павла Бабиченко пишет:

“(Государством – SlavicSac.com) Был выпущен пресс-релиз, связанный с арестом других лиц, причастных к оружию и наркотикам. Фамилии подсудимых были явно русскими. Члены семьи, работавшие в сфере электроники, по-видимому, были связаны с торговлей наркотиками. Правительство поддержало этот нарратив… Он был разработан, чтобы изобразить обвиняемого (Павла Бабиченко) и его семью как организованных преступников. Защита не понимает, почему правительство решило так подойти к делу. Это может быть скрытая предвзятость недоверия, вызванная тем, что он вырос во время холодной войны. Тем не менее, такой подход сделал уважаемую семью обычными обвиняемыми на федеральном уровне. Действия правительства привели к несправедливой игре. Предположение, что эта семья переехала в Америку для участия в преступной деятельности, не соответствует действительности. Использование информатора для совершения контролируемой покупки было ненужной техникой. Реальность такова, что UPS, FedEx и почтовая служба ежедневно отправляют сотни посылок с местного склада. Компания рекламировала свои продукты для продажи на Amazon и eBay. Весь их инвентарь был виден в Интернете.

Геннадий Бабиченко – на свободу с чистой совестью

Несмотря на то, что федеральная прокуратура обвинила пастора церкви “Утренняя звезда” Геннадия Бабиченко в участии в масштабной преступной схеме, его дело сегодня аннулировано.

“Геннадий Бабиченко управляет рядом стоматологических предприятий, в том числе Babichenko Dental Lab и European Denture, которые он использовал для отмывания доходов от Кристины Бабиченко, Павла Бабиченко, Анны Иерусалимец, Михаила Иерусалимца и Петра Бабиченко в Бразилии и других крупных расходов,” – говорилось в деле Геннадия.

“Славянскому Сакраменто” удалось также узнать в апелляционном суде 9-го округа о том, что заявитель Геннадий Бабиченко утверждал, что имеет право на освобождение, поскольку ожидаемый срок его досудебного содержания под стражей нарушает надлежащую правовую процедуру. Прокуратура возражала против данного утверждения, в итоге, судья признал выдвинутые обвинения против Геннадия необоснованными и издал приказ закрыть его дело.

Один из фигурантов признал свою вину

Стоит отметить, что один из обвиняемых, Артур Пупко, ранее признал свою вину и теперь сотрудничает с правоохранительными органами. Также, стоит отметить, что один из братьев подсудимых, Игорь Бабиченко, покинул страну после попыток федерального агента связаться с ним в целях расследования.

Между тем, члены клана Бабиченко и их сотрудники продолжают утверждать в суде о своей невиновности и даже сообщают, что американское государство занимается гонением на почве религии.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com