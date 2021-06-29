Городские служащие Сан-Франциско обязаны будут сделать прививку от COVID-19

Сан-Франциско стал первым в штате городом, потребовавшим у 35 000 работников пройти вакцинацию, как только вакцины будут полностью одобрены FDA. В настоящее время вакцины получили экстренное одобрение FDA, полное одобрение ожидается через несколько месяцев. После полного одобрения вакцин госрегулятором работникам Сан-Франциско будут представлены 10 недель, чтобы сделать прививку от COVID-19. При этом будут действовать исключения по медицинским и религиозным причинам.

А начиная с понедельника, 28 июля, работникам мэрии, Муниципальной железной дороги (Mun)i, полиции и пожарным дается 30 дней, чтобы подтвердить наличие или отсутствие вакцинации.

В интервью с NBC Bay Area мэр Сан-Франциско Лондон Брид сказала, что персонал из 35 000 человек должен подавать пример. Вот почему город теперь требует, чтобы каждый сотрудник, не имеющий противопоказаний, проходил вакцинацию.

Параллельно городские власти Сан-Франциско начали сотрудничество с San Francisco Giants – начиная с пятницы, 25 июня, люди, которые будут вакцинированы от COVID-19 в одном из назначенных пунктов вакцинации в Сан-Франциско, получат 2 билета на игру SF Giants в период с июля по сентябрь. Таким образом власти хотят, чтобы как можно больше жителей города вакцинировались от COVID-19.

По словам Лондон Брид, к настоящему времени Сан-Франциско является единственным крупным городом в стране, в котором 80% жителей получили хотя бы одну дозу вакцины.

Начиная с 25 июня 2021 года, любой, кто получит первую дозу вакцины в Сан-Франциско в местах, перечисленных здесь, может получить бесплатные ваучеры San Francisco Giants, которые можно обменять на два билета на выбранные игры в период с июля по сентябрь 2021 года. Для получения билетов нет требований к месту жительства. Информация о погашении указана на ваучере.