Власти наложили арест на здание, банковский счет славянской церкви

Христианская церковь «Утренняя звезда» на Уайлдвуд-стрит в Бойсе, штат Айдахо, уже восемнадцать лет служит вторым домом для более чем двух сотен выходцев из России, Украины, Молдовы, Грузии и других стран бывшего Советского Союза.

Однако в прошлую среду произошло событие, оказавшее на прихожан эффект разорвавшейся бомбы. Ранним утром в дом Ивана Рудого, директора действующей в церкви христианской школы, постучали федеральные агенты и вежливо попросили его поехать с ними и помочь открыть церковный сейф с документами.

Как выяснилось, десятерым жителям Бойсе, в том числе шестерым членам семьи Бабиченко, которая стояла у истоков церкви два десятилетия назад, недавно были предъявлены федеральные обвинения в продаже контрафактных товаров — сотовых телефонов и сопутствующих аксессуаров. Прокуратура утверждает, что на полученные от незаконной деятельности деньги они приобрели, помимо прочего, шесть объектов недвижимости в Айдахо — включая здание церкви «Утренняя звезда».

Прихожане церкви верят, что предъявленные Павлу, Геннадию, Петру, Тимофею, Кристине и Наталье Бабиченко обвинения стали результатом ошибки или недоразумения. Также они считают, что власти не имели права накладывать арест на здание церкви и ее банковский счет, поскольку недвижимость принадлежит всему приходу — на ее покупку члены конгрегации собрали собственные средства и взяли 15-летний заем, который закончили выплачивать три года назад.

Как сообщает Idaho Statesman, 42-летний Геннадий Бабченко является пастором церкви Morning Star в Бойсе и владельцем стоматологических клиник в нескольких штатах. Он имеет статус резидента в Бразилии и владеет строительными компаниями в этой стране. По утвеждениям американских властей, он занимался отмыванием денег, которые семья зарабатывала, продавая контрафактную технику.

В особенности прихожан расстраивает тот факт, что прокуратура объединила в общем пресс-релизе обвинения в торговле контрафактными товарами против членов семьи Бабиченко и не имеющее к ним отношения дело о распространении наркотиков, что бросает тень на все русскоязычное сообщество Айдахо.

Некоторым из верующих рейды федеральных властей напомнили жизнь в СССР, где религия не поощрялась, а порой и каралась.

«Спросите наших родителей, и они вам скажут: это тактика КГБ, – говорит Бен Бибиков, родственник обвиняемого Давида Бибикова. – Потому что подобную тактику мы видели только в Советском Союзе».

Сообщается, что агенты ФБР сделали 14 тайных закупок у дельцов в период с 2015 по 2017 год.