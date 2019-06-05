Стали известны любопытные подробности дела членов и основателей русской церкви Morning Star Christian Church в городе Бойсе (штат Айдахо).

Фото: idahostatesman.com

Напомним, что в Федеральном суде штата проходит судебное дело по поводу незаконного ввоза в США контрафактной техники Apple и Samsung из Гонконга и Китая. По утверждению прокуратуры, члены славянской церкви ввозили в страну поддельные смартфоны, перепаковывали их и продавали под видом настоящих в онлайн-магазине Amazon.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в суде штата, всего по делу проходит 9 обвиняемых, которым вменяется нарушение трех десятков статей Уголовного кодекса США. Американские власти арестовали около 2 млн долларов, принадлежащих подсудимым и находящихся в в банках и на счетах Amazon. Кроме того, у подозреваемых было обнаружено более 50 тыс. долларов наличными.

Помимо денежных средств, в списке арестованного имущества значатся:

– 7 принадлежащих подсудимым жилых и коммерческих зданий в долине Трежер-Вэлли;

– 7 принадлежащих им зданий в Бразилии;

– 10 транспортных средств, зарегистрированных на имена подсудимых: 6 легковых автомобилей и грузовиков, 1 мотоцикл, 1 квадроцикл и 1 дом на колесах;

– золотые и серебряные монеты и слитки, оценивающиеся приблизительно в $29 000;

– мужские часы Rolex модели 16013 и 30 колец с бриллиантами;

– около 60 поддонов с «сотовыми телефонами и упаковочными материалами», которые, по утверждению прокуратуры, являются контрафактными.

Также арест был наложен на здания и банковские счета церкви Morning Star и связанной с ней частной школы. После ареста в зданиях продолжаются религиозные службы и учебные занятия. Прихожане сообщили журналистам издания Statesman, что считают руководителей своей церкви непричастными к преступлениям, а обвинения против них — ложными или возникшими в результате недопонимания.

«Контрафактные товары продавались в Соединенных Штатах, а незаконные прибыли затем отмывались на банковских счетах в Бразилии», – говорится в материалах обвинения. Однако у самих верующих бизнесменов есть другая версия: по их словам, они испытывают в США «притеснения и гонения за свою веру».

Петиция на сайте Change.org

“Данное дело является частью тщательно продуманной схемы, разработанной правительством США с помощью крупного бизнеса. С помощью этой схемы правительство намерено остановить определенное религиозное движение, которое оно считает неприемлемым, одновременно позволяя крупному бизнесу устранить конкурентов, которые забирают у него долю прибыли. Таким образом, эти две организации вступили в сговор, чтобы сфабриковать дело и выдвинуть обвинения, которые поместят дюжину родителей в тюрьму на 90 лет. Посредством этой схемы правительство США при прямом участии Apple и Samsung пытается разлучить десятерых родителей с их семьями и на всю жизнь оставить десятки детей сиротами», – заявляется на сайте Change.org от лица Петра Бабиченко. – В настоящий момент правительство изъяло имущество нашей церкви, наши компании, и что самое важное, они остановили эмиграцию тысяч русских христианских семей из США в Южную Америку. Мы считаем, что в самом ближайшем будущем в США начнется преследование христиан, и наша цель — создать убежище для людей, который однажды покинут эту страну. Это движение является неприемлемым для некоторых в американском правительстве”.

Семья Петра Бабиченко ведет начало от нескольких поколений пасторов, которые “подвергались преследованиям в бывшем Советском Союзе”. Его дед Николай Горетой был христианским лидером, который возглавлял движение против СССР с целью позволить русским христианам эмигрировать в Соединенные Штаты, говорится в петиции, отправленной американским политикам. После многих лет, проведенных в тюрьме, в 1980-х годах мои дедушка и бабушка иммигрировали в США как беженцы в поисках свободы от религиозных преследований.

“Мой отец Станислав Бабиченко, который скончался около трех месяцев назад, также был пастором церкви Morning Star Christian Church в Бойсе, штат Айдахо. Отец горячо поддерживал моего деда Николая Горетого. С помощью многих личных откровений от Бога они переправили сотни тысяч преследуемых русских христиан из СССР в США, – пишет Бабиченко. – Мы мирно прожили в Соединенных Штатах почти 30 лет, пользуясь любовью соседей. Все мы были гордыми американцами и гражданами США. Когда-то Соединенные Штаты защитили нас от преследований, которые грозили нам в СССР, и мы навсегда благодарны Богу и американскому народу. Мы вели в Соединенных Штатах спокойную жизнь. Никого из 12 человек в нашей семье никогда не арестовывали. Мы исправно платили налоги; многие из нас окончили колледжи и успешно управляли небольшими американскими и международными компаниями, в которых работало около сотни человек. В настоящее время мы живем в сильной общине русских христиан и посещаем русскую евангельскую церковь Morning Star Christian Church. Мы тесно общаемся друг с другом. Многие из наших детей посещают Petra Christian Academy – классическую христианскую школу, в создании и финансировании которой принимала участие наша церковь”.

“Когда Николай был жив, он рассказал нашим родителям о том, что открыл ему Господь. Вначале Господь должен был направить нас в Соединенные Штаты для короткого отдыха, а после этого продолжить вести нас и часть Его церкви по многим странам. Господь открыл моему деду, что в последние дни Он укроет своих последователей от власти Антихриста в определенном месте, как гласит стих 12:6 Откровения, – продолжает пастор славянской церкви в Айдахо. – Около 2008 года Господь начал являть моему отцу, который был нашим старшим пастором, и многим христианам Северной Америки откровения о том, что для христиан в США грядут тяжелые времена. Господь велел нам готовиться покинуть эту страну с тысячами других христиан. Под лидерством нашего пастора, направляемые личными откровениями Бога, мы начали ездить в Бразилию и готовиться к тому, о чем рассказал нам Бог. Мой отец и братья также несколько раз встречались с чиновниками из правительства Бразилии и просили их изменить иммиграционные законы, чтобы принять тысячи христианских эмигрантов, которые однажды покинут Соединенные Штаты. В ходе последней поездки мы добились значительного прогресса. Правительство США знало о наших поездках и о наших официальных петициях, направленных непосредственно бразильскому правительству. К сожалению, правительство США решило остановить это движение и посадить в тюрьму всех причастных к нему”.

Фото: Morning Star Christian Church

По словам пастора, вскоре после того, как “братья” вернулись из Бразилии в Соединенные Штаты, девять членов славянской церкви подверглись “скоординированному рейду семи правительственных агентств, были арестованы и брошены в тюрьму”.

“Во время рейда на нас и наших спящих детей направляли пистолеты и винтовки 20-30 правительственных агентов, и ни у одного из нас не было преступного прошлого. Правительство конфисковало здание нашей церкви, большинство наших компаний, машины, дома и все хранящиеся у нас наличные, включая сбережения наших детей, оставив наши семьи беспомощными. Наши семьи стали заключенными в Соединенных Штатах”, – заключает Бабиченко.

По словам пастора, Геннадия и Павла Бабиченко, один из которых является старшим пастором в церкви Mornig Star, “по-прежнему держат в тюрьме в округе Джером (Айдахо) и не позволяют обеспечивать свои семьи”.

Ожидается, что судебное заседание с участием присяжных по делу членов церкви состоится не ранее июня этого года.

Обвинителям и подсудимым предстоит просмотреть терабайты электронных данных, предоставленных такими правительственными агентствами как ФБР, Министерство внутренней безопасности и Ведомство по патентам и торговым знакам. Помимо этого, в ходе рейдов правоохранительных органов были изъяты десятки тысяч контрафактных товаров и других физических улик. Большинство из этих предметов хранится на складе Погранично-таможенной службы США в Риверсайде (Калифорния).