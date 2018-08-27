16 иммигрантам в Айдахо предъявлены федеральные обвинения

Шестнадцати жителям «Долины сокровищ» в Айдахо предъявлены федеральные обвинения. Шесть человек обвиняются в распространении наркотиков, еще десять – в организации многомиллионной схемы по торговле контрафактными телефонами. Полиция провела обыски в ряде организаций, в том числе здании русской пятидесятнической церкви “Утренняя звезда”.

Бойсе, штат Айдахо. Как сообщил федеральный прокурор Барт Дейвис, длительное расследование, проведенное подразделением по борьбе с организованной преступностью и наркотиками, привело к предъявлению 16 лицам федеральных обвинений в транспортировке наркотиков, мошенничестве, отмывании денег и ввозе контрафактных товаров. Обвинительный акт был принят на прошлой неделе федеральным судом присяжных в Бойсе.

Документ из 34 пунктов обвиняет Павла Бабиченко, Геннадия Бабиченко, Петра Бабиченко, Тимофея Бабиченко, Кристину Бабиченко, Наталью Бабиченко, Давида Бибикова, Анну Иерусалимец, Михаила Иерусалимца и Артура Пупко в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, почтового мошенничества, ввоза контрафактных товаров и отмывания денег. Все эти преступления были связаны с продажей в Интернете поддельных сотовых телефонов и аксессуаров.

Согласно обвинительному акту, упомянутые лица создали многомиллионную схему по продаже поддельных телефонов и аксессуаров на сайтах Amazon.com и eBay.com. Обвиняемые выдавали контрафактные телефоны и аксессуары, приобретенные оптом у производителей в Гонконге и упакованные в индивидуальные коробки в «Долине сокровищ», за оригинальные фирменные товары. Также, как утверждает документ, обвиняемые отмыли миллионы долларов, полученных от мошеннической схемы.

В случае признания подсудимых виновными им грозит тюремное заключение сроком до 20 лет и штраф в размере до $250 000 за отмывание денег, банковское мошенничество и почтовое мошенничество. Максимальное наказание за продажу контрафактных товаров составляет 10 лет тюремного заключения и $5 000 000 штрафа. Более подробные сведения содержатся в обвинительном акте и других судебных документах. Кроме того, пострадавшие от действий преступников могут найти дополнительную информацию на странице крупных судебных дел Министерства юстиции.

Также данное расследование привело к предъявлению обвинений в нарушении Закона о контролируемых веществах следующим лицам:

– Татьяна Васильевна Андрийчук (распространение героина);

– Джеффри Скотт Дейвис (распространение метамфетамина);

– Павел Матлашевский (два случая распространения героина);

– Александр Стричарский (три случая распространения метамфетамина);

– Сергей Загородный (распространение кокаина и продажа огнестрельного оружия лицу, не имеющему права им владеть);

– Вадим Дмитрук (хранение героина с целью распространения).

«Борьба с международной преступностью является одним из главных приоритетов ФБР, и данные уголовные дела демонстрируют намерение Бюро привлекать к ответственности всех, кто пытается совершать мошенничества в отношении американских граждан и фирм, распространять запрещенные наркотики или заниматься незаконной деятельностью в целях обогащения, – сказал специальный агент ФБР Эрик Барнхарт. – Арестами и конфискацией миллионов долларов правоохранительные органы, участвовавшие в расследовании, нанесли криминальным структурам серьезный удар благодаря отлично организованному рабочему взаимодействию с местными властями и зарубежными правоохранительными агентствами. Спасибо всем, кто последние четыре года неутомимо трудился, чтобы добиться этих обвинений и арестов».

Сообщается, что полиция проводила обыски в русскоязычной церкви Morning Star Church, которая согласно, ее сайту, была основана религиозным беженцем из СССР Вячеславом Бабиченко и Как говорится на сайте Русской христианской церкви “Утренняя Звезда”, община является Церковью христиан веры Евангельской-пятидесятников. Основной состав в Церкви – эмигранты из бывшего Советского Союза.

Согласно обвинению, на одного из предполагаемых участников схемы Геннадия Бабиченко была зарегистрирована данная религиозная организация.

Заработанные нечестным путем средства обвиняемые тратили на недвижимость в США и Бразилии.

«Контрафактные товары представляют значительный риск для безопасности, поскольку их производство зачастую не контролируется, – добавил специальный агент Брэд Бенч из Отдела расследований Министерства внутренних дел в Сиэттле. – Данный уголовный процесс демонстрирует усилия Отдела расследований по защите общества от преступников, которые обогащаются, подвергая покупателей риску».

Между тем, госорганы наложили арест на имущество подозреваемых, в том числе на автомобили и зарубежную недвижимость. Здание церкви Morning Star также попало под конфискацию.