Операция ФБР “Русский рубль” в славянской церкви Айдахо

В августе 2018 г. Федеральной прокуратурой шестнадцати жителям штата Айдахо были предъявлены многочисленные обвинения. Шесть человек обвинялись в распространении наркотиков, еще десять – в организации многомиллионной схемы по торговле контрафактными телефонами. Полиция провела обыски в ряде организаций, в том числе здании русской пятидесятнической церкви “Утренняя звезда” (Morning Star Christian Church). Иммигрантам были предъявлено обвинения по 35 статьям.

Напомним, что прокуратура обвиняет Павла Бабиченко, Геннадия Бабиченко, Петра Бабиченко, Тимофея Бабиченко, Кристину Бабиченко, Наталью Бабиченко, Давида Бибикова, Анну Иерусалимец, Михаила Иерусалимца и Артура Пупко в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, почтового мошенничества, ввоза контрафактных товаров и отмывания денег. Все эти преступления были связаны с продажей в Интернете поддельных сотовых телефонов и аксессуаров.

Из девяти обвиняемых семеро родились в Украине и Грузии до распада Советского Союза и с тех пор стали гражданами США. Двое родились в США.

Это дело началось с того момента, когда следователи Министерства внутренних дел

получил наводку о том, что некто импортирует контрафактные товары из Китая для своего бизнеса в Бойзе. В конце концов, этот человек был арестован за торговлю наркотиками и стал конфиденциальным осведомителем ФБР. Информатор тайно скупал как наркотики, так и поддельные мобильные телефоны. В итоге, расследование привело к аресту двадцати двух обвиняемых по тринадцати отдельным делам. С тех пор обвиняемые в незаконном обороте наркотиков признали себя виновными. Единственные оставшиеся ответчики – это фигуранты настоящего дела. Обвиняемые в незаконном обороте наркотиков и ответчики за контрафактные товары не связаны между собой, за исключением того, что осведомитель проводил тайные закупки у обеих групп.

Восемь из арестованных являются членами семьи Бабиченко, против которой в прошлом подавались иски о товарных знаках со стороны компаний, производящих мобильные телефоны. Власти полагают, что 10 подозреваемых осуществляли контрабандную схему начиная с 2008 года, приобретая гаждеты из Китая и Гонконга.

Также данное расследование привело к предъявлению обвинений в нарушении Закона о контролируемых веществах следующим лицам:

– Татьяна Васильевна Андрийчук (распространение героина);

– Джеффри Скотт Дейвис (распространение метамфетамина);

– Павел Матлашевский (два случая распространения героина);

– Александр Стричарский (три случая распространения метамфетамина);

– Сергей Загородный (распространение кокаина и продажа огнестрельного оружия лицу, не имеющему права им владеть);

– Вадим Дмитрук (хранение героина с целью распространения).

Полученные “Славянским Сакраменто” документы суда проливают свет на детали крупномасштабной аферы.

В ходе нескольких массовых рейдов в августе 2018 года полиция конфисковала девять автомобилей, пять объектов недвижимости в округе Ада, включая здание церковной школы, семь объектов недвижимости в Бразилии, 12 предприятий и более 50 банковских счетов.

В отношение Павла Бабиченко указывается, что обвиняемый намеревался получить гражданство Бразилии, а также открыто заявлял, что продаваемый товар является контрафактным. Известно, что в период с 2012 по 2018 гг. Павел перевел около $1,4 млн в Бразилию в качестве инвестиции на недвижимость. В деле указывается, что Павел является отцом 5 детей.

Правительство утверждает, что этот ответчик занимался отмыванием денег для всей группы, связанной семейными узами. В то время как другие сообщники продавали поддельные телефоны, именно он занимался перемещением денег в другие активы, такие как проект развития недвижимости в Бразилии. По мнению прокуратуры, это происходило в том числе и через церковные счета.

Ответчик охарактеризовал развитие недвижимости в Бразилии как миссию или благотворительную деятельность, начатую недавно скончавшимся отцом ответчика. Отец обвиняемого много лет был пастором церкви “Морнингстар” в Бойзе. Они решили инвестировать в Бразилию, чтобы помочь нуждающимся, обеспечивая доступ к достойному жилью и создавая рабочие места.

Сообщается о разговоре с дьяконом церкви Василием Рудым, который указал, что никогда не разговаривал с подсудимым о переезде в Бразилию и никогда не слышал об этом. Он знал, что подсудимый ежегодно ездит в Бразилию, но, вопреки предположению правительства, не знал, какими могут быть планы Геннадия на будущее.

Требование о конфискации имущества подозреваемых

Между тем, государство потребовало конфисковать все имущество осужденных в случае, если их вина будет доказана.

В государственной жалобе указывается, что братья Бабиченко и их единомышленники владеют широкой сетью недвижимости как в США, так и зарубежом, в Бразилии. Среди других активов Бабиченко указывается 2 объекта недвижимости в бразильском поселении Паратайб, 5 – в муниципалитете Лаврас-да-Мангабейра, одно из которых включает 9 апартментов. Также речь идет о 6 земельных участках (совместно со строениями на них) в округе Ада (штат Айдахо). Конфискации подлежит также 8 автомобилей класса-люкс и 1 мотоцикл. Заморожены также полсотни счетов в банках, ассоциированных с фирмами, либо организациями подозреваемых.

Конфискации также подлежит здание церкви “Морнинг Стар” в Бойзе и помещение церковной школы “Petra Christian Academy”.

Выходец из Грузии Геннадий Бабиченко не согласен с обвинением и заявил суду, что церковные деньги не были завязаны в деле приобретения недвижимости в Бразилии. В деле указывается, как минимум, несколько счетов церкви Morning Star Church.

Геннадий Бабиченко утверждает, что деньги, которые он получил от соответчиков, были от предыдущих займов, которые он им давал, и что таким образом происходил процесс погашения долгов.

В частности, на одном только счете Кристины Бабиченко было обнаружено $1,4 млн, часть из которых – вклады наличными. У другого подозреваемого обнаружено $5 млн. Общая стоимость контрафактных товаров оценивается в размере $10 млн.

Операция “Русский рубль” с участием осведомителя под псевдонимом “Путин”

ФБР назвало расследование операцией «Русский рубль». Кодовое имя информатора было «Путин».

В ходе расследования информатор закупил поддельные iPhone и другую поддельную продукцию непосредственно у Павла Бабиченко и Давида Бибикова на их складах в Бойзе. В период с 2015 по 2017 года правоохранительные органы покупали контрафактную продукцию через Интернет у семерых ответчиков. После этого правоохранительные органы получили ордера на обыск учетных записей электронной почты ответчиков, обнаружив заявления о недостоверности продуктов, поддельные счета-фактуры и поддельные письма от «авторизованных реселлеров». Чтобы избежать обнаружения, ответчики создали около 157 различных юридических лиц, используя разные адреса, банковские счета и точки доступа в Интернет, сообщает прокуратура.

По мнению ФБР, сотрудничавшего с полицией Гонкгонга, “данные группы содержат угрозу национальной экономической безопастности”.

Сообщается также, что таможенно-пограничная служба задержала более 50 международных партий поддельных мобильных телефонов и аксессуаров, предназначенных для предприятий ответчиков. Подсудимые, как полагается, импортировали от 20 000 до 50 000 мобильных телефонов из Китая в год на сумму от 20 000 000 до 50 000 000 долларов. Одно из предприятий, связанных с Тимофеем и Кристиной Бабиченко, было четвертым по величине клиентом Fujisan International LD в Гонконге, который является известным производителем поддельной продукции Apple и Samsung. В августе 2018 года правоохранительные органы вручили ордера на обыск на складах обвиняемых, в результате чего было обнаружено 60 поддонов поддельной продукции.

Обвиняемые ходатайствовали в суде об освобождении до суда, однако, при рассмотрении всех обстоятельств (наличие статуса резидентов Бразилии и огромные финансовые возможности ответчиков) в ходатайствах было отказано. К тому же, стало известно об отъезде родственника обвиняемых – Игоря Бабиченко – в Бразилию, откуда, как ожидалось, он не вернулся в назначенный срок. Сообщается, что Игорь сбежал с семьей из США после того, как к был вызван на встречу с агентами ФБР в июне 2019 г.

Геннадий Бабиченко является пастором церкви Morning Start Christian Church, Russian Christian Church, Morning Star Mission, а также владельцем небольшого стоматологического офиса.

Гособвинение располагает террабайтами информации, свидетельствующей не в пользу подозреваемых. В ходе арестов фигурантов этого масштабного дела ФБР конфисковало массу улик и произвело множество доказательств вины семейного клана. В частности, указывается о том, что бизнесмены знали о природе контрафактного товара и обсуждали детали обхода таможенных правил. Кроме того, многочисленные поддельные гаджеты были изъяты из нескольких точек, принадлежащих подозреваемым. Агенты ФБР подчеркивают, что в их владении находится 2 400 предметов и говорят, что они не вмещаются в комнату хранения улик в их северокаролинском офисе.

Участники схемы участвовали “в перемещении большого количества контрафактной продукции, создании сотен предприятий для уклонения от обнаружения, открытии сотен банковских счетов, осуществлении тысяч электронных переводов для сокрытия источника средств – с участием десятков сообщников, разбросанных по трем континентам”.

Семья Бабиченко обвиняет прокуратуру в якобы предвзятом отношении к ним, как в иммигрантам из Украины, однако суд не нашел это утверждение существенным.

Согласно документам Федерального суда в штате Айдахо дело евангельских христиан-бизнесменов из славянской церкви “Утренняя звезда” подходит к завершающему этапу.

Семеро подсудимых предстанут перед судом присяжных 1 февраля 2020 года. Ответчикам грозят длительные тюремные сроки, штрафы на миллионы долларов и конфискация имущества.

Стоит отметить, что один из обвиняемых – Артур Пупко уже признал себя виновным в продаже контрафактных товаров.

Петиция к Дональду Трампу и Мишель Обаме

Между тем, на сайте Change.org появилась петиция, утверждающая, что данное уголовное дело является заговором между правительством США и техкомпаниями с целью остановить исход религиозных беженцев в Южную Америку.

“Этот случай – тщательно продуманная схема, разработанная некоторыми кругами в правительстве США и крупного бизнеса для достижения цели правительства по остановке религиозного движения, которое правительство США считает неприемлемым, одновременно с достижением целей крупного бизнеса по прекращению конкуренции, сокращающей их огромную прибыль. Таким образом, эти организации сговорились и работали вместе, чтобы сплести и сфабриковать историю и выдвинуть обвинения, по которым дюжина родителей отправится в тюрьму на срок до 90 лет каждый. С помощью этой схемы правительство США при непосредственном участии Apple и Samsung пытается разлучить десять родителей с их семьями, включая мужей и жен, и оставить десятки детей сиротами на всю жизнь”, – говорится в петиции.

По словам авторов публичного обращения, в данный момент “правительство конфисковало нашу церковную собственность, наши предприятия и, что наиболее важно, остановило эмиграцию тысяч русских христианских семей из США в Южную Америку”.

“Мы верим, что в ближайшем будущем в США начнутся гонения на христиан, и наша цель – создать убежище для людей (в Бразилии – SlavicSac.com), которые однажды покинут эту страну, и это движение неприемлемо для некоторых в правительстве США”, – утверждает пользователь Петр Бабиченко, от имено которого была опубликована данная петиция.

В открытом письме сообщается, что дед Бабиченко – Николай Горетой был христианским лидером, “который по откровению Господнем возглавил движение против СССР за то, чтобы позволить гонимым русским христианам иммигрировать в Соединенные Штаты. После многих лет заключения мои бабушка и дедушка иммигрировали в Соединенные Штаты в качестве беженцев в 1980-х годах в поисках свободы от религиозных преследований”.

Петицию, адресованную президенту Трампу, Мишель Обаме и сенатору Майку Крапо, подписали свыше 1700 человек.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com