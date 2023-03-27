Членов славянской церкви в Айдахо приговорили к тюремным срокам

Судебная сага с членами славянской церкви из штата Айдахо в Федеральном суде, по всей видимости, подошла к концу.

5 членов славянской церкви Morning Star в Айдахо были приговорены к тюремным срокам за контрабанду контрафактных смартфонов и аксессуаров из Китая.

В частности, как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в Федеральном суде в Бойсе, Павел Бабиченко был приговорен к 6 годам тюремного заключения и 3 годам под надзором. Кроме того, ему был назначен штраф в размере $21 тыс. Реституция имущества отложена. Павел получил это наказание за сговор с целью мошенничества с электронными переводами, торговлю контрафактными товарами и их транспортировку.

Петр Бабиченко приговорен к 4 годам тюремного заключения и 3 годам под надзором. Ему также предписано выплатить $10 тыс. штрафа.

Тимофей Бабиченко также приговорен к 4 годам заключения и 3 годам под надзором. Ему предстоит заплатить $10,500 штрафа. Он получил наказание за сговор с целью мошенничества с электронными переводами, почтовыми переводами и контрабанду товаров.

Давид Бибиков должен быть помещен под домашний арест на 9 месяцев с последующим освобождением под надзором на 3 года.

Михаил Иерусалимец получил всего 2 месяца тюремного заключения и 3 года под надзором после освобождения.

Как мы уже сообщали, еще один фигурант международной схемы, Артур Пупко, признал себя виновным в продаже контрафактных товаров. Он единственный из 10 фигурантов данного дела, кто признал ответственность — все остальные подсудимые заявили о своей невиновности. Пупко получил испытательный срок – 5 лет. Реституция в его отношении отложена.

Напомним, что дело о контрабанде контрафактной электроники с участием десятка членов славянской церкви “Morning Star” в Бойсе длилось в Федеральном суде около 5 лет. Гособвинители утверждали, что религиозные иммигранты из республик бывшего СССР занимались контрабандой поддельной техники из Азии и Китая. В число контрафактной техники входили поддельные смартфоны, зарядки к ним и другая техника.

Как выяснилось в ходе судебных прений, некоторые из сбываемых продуктов были способны вызвать ожоги, возгорания или поражение электрическим током.

В рамках уголовного дела была даже арестована церковная собственность.

Сообщается, что Татьяна Бабиченко была оправдана судом присяжных. Кроме этого, доказательств вины в отношении Кристины Бабиченко и Анны Иерусалимец не было найдено.

Подсудимые имеют возможность обжаловать приговоры.

Ранее сообщалось, что суд снял с пастора церкви “Morning Star” Геннадия Бабиченко все обвинения. Глава церкви совместно с восьмью другими подозреваемыми проходил по делу о продаже контрафактной электроники в США. По версии федеральной прокуратуры, семья Бабиченко и их родственники ввозили в страну тысячи смартфонов и аксессуаров поддельного производства и продавали их в онлайн-магазинах.

Сразу после инициации уголовного дела в отношении пастора и его ближайшего окружения, некоторые члены религиозной общины обвинили федеральное правительство США в гонениях за веру. По словам источников, близких к пасторскому окружению, священнослужители и церковные предприниматели готовили переселение “народа Божьего” в Бразилию, где, по их словам, была приобретена недвижимость.