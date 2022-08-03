5 подсудимых осуждены по делу о многомиллионной схеме подделки мобильных телефонов

Федеральное жюри в Айдахо вчера осудило пятерых подсудимых за участие в схеме на 41 миллион долларов, в рамках которой они продавали поддельные мобильные телефоны и аксессуары для мобильных телефонов на Amazon.com и eBay.com, которые они незаконно представляли как новые и подлинные продукты Apple и Samsung.

Павел Бабиченко, Петр Бабиченко, Тимофей Бабиченко, Давид Бибиков и Михаил Иерусалимец были осуждены в общей сложности по 24 пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, сговоре с целью торговли контрафактными товарными знаками, мошенничестве с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием почты и торговле контрафактными товарами. Двое подсудимых, Кристина Бабиченко и Анна Иерусалимец, признаны невиновными. Осужденным грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с использованием почты. Им также грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере 5 000 000 долларов за торговлю контрафактными товарами. Вынесение приговора назначено на 2 и 3 ноября 2022 года в присутствии окружного судьи США Б. Линн Уинмилл, который председательствовал на процессе.

В ходе девятинедельного судебного разбирательства присяжные заслушали доказательства того, что ответчики приобретали контрафактные мобильные телефоны и аксессуары для мобильных телефонов оптом у производителей в Китае, переупаковывали их в штате Айдахо, а затем по отдельности перепродавали их потребителям на Amazon и eBay как подлинные и новые. Ответчики продолжали продавать эти товары, несмотря на многочисленные уведомления от Таможенно-пограничной службы США о том, что они ввозят контрафактные товары. Ответчики также неоднократно игнорировали письма о прекращении противоправных действий от таких компаний, как Apple, Inc. и Samsung Electronics America. Когда такие компании, как Amazon, идентифицировали ответчиков как продавцов контрафактной продукции и приостанавливали их права на продажу, ответчики представляли поддельные счета и планы действий, чтобы восстановить доступ к платформе Amazon освободить доходы, вырученные от схемы. Эта модель просуществовала примерно десятилетие – ответчики меняли названия компаний и тактику, когда сталкивались с расследованиями, вышеуказанных компаний, требовавших прекратить нарушение их авторских прав.

Ранее «Славянский Сакраменто» сообщал о том, что Федеральный суд снял с пастора церкви “Morning Star” Геннадия Бабиченко все обвинения. Напомним, что пастор Бабиченко совместно с восьмью другими подозреваемыми проходил по делу о продаже контрафактной электроники в США. Сообщалось также, что власти наложили арест на здание, банковский счет этой славянской церкви. Религиозные иммигранты обвинили тогда власти США в преследовании по религиозным мотивам.