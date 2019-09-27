Житель Меридиана (штат Айдахо) Артур Пупко в среду признал себя виновным в продаже контрафактных товаров. Он сделал это единственным из 10 фигурантов данного дела — все остальные подсудимые заявили о своей невиновности, и в октябре этого года над ними состоится суд.

Об этом пишет издание Idaho Statesman.

Пупко рассказал судье и присутствующим в зале свою историю. В 22-летнем возрасте он пришел на работу в фирму Павла Бабиченко, которого обвинение называет центральной фигурой преступной группы. Работа Артура заключалась в простой проверке телефонов, но босс давал ему возможность продавать эти телефоны на стороне.

Артур быстро понял, что торговля телефонами, часами и другими контрафактными товарами платит гораздо лучше, чем работа с 9 до 5: продав всего десяток телефонов, он получал почти столько же денег, сколько обычно зарабатывал за неделю. Артур осознавал, что продаваемые им гаджеты были подделками, но это его не останавливало.

В обмен на признание прокуратура согласилась снять с Пупко несколько обвинений, однако и оставшихся трех будет достаточно для длительного тюремного срока и крупного штрафа. Дата вынесения приговора будет назначена позже.

Тем временем Павел Бабиченко не собирается напрасно тратить время в ожидании суда. В этом месяце он подал в администрацию города Бойсе заявку на открытие магазина по продаже телефонов и аксессуаров для них, отмечает местное издание.

Ранее старейшины общины, в которой прошли рейды полиции и ФБР, отрицали участие церкви в противозаконной деятельности, называя действия властей США «гонениями за веру».

Напомним, что американские власти наложили арест на здание, банковский счет славянской церкви «Утренняя звезда» в Бойсе.