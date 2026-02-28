Мать-пятидесятница, иммигрантка из России, заявляла, что её сын занимался колдовством и оккультизмом в доме в штате Вашингтон, рядом с которым на днях были убиты пять человек

Трагедия произошла утром 24 февраля в округе Пирс (штат Вашингтон), в районе Пёрди, недалеко от г. Гиг-Харбор. В результате ножевого нападения и последующей стрельбы полиции погибли пять человек. Четверо из погибших — женщины.

По данным шерифа округа Пирс, утром в службу 911 поступило сообщение о нарушении судебного запрета на контакт: Александр Шаблыкин приехал к дому своей матери, несмотря на действующее предписание суда, запрещающее ему приближаться к ней. Однако документ ещё не был официально вручен и не вступил в силу. Пока сотрудники направлялись для его вручения, около 9:30 начали поступать сообщения о том, что мужчина нападает с ножом на людей возле дома. Несколько минут спустя прозвучали выстрелы. Четыре человека, включая нападавшего, погибли на месте. Пятый пострадавший был доставлен в больницу, но позже скончался.

Как удалось узнать позже, после сообщений о нападениях полицейские ликвидировали на месте 32-летнего мужчину, который являлся подозреваемым в этой массовой резне. Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в офисе коронера округа, подозреваемым оказался Александр Александрович Шаблыкин. Он скончался от огнестрельных ранений.

Среди погибших оказалась 52-летняя Зоя Шаблыкина. По информации коронера, женщина умерла от множественных ранений, нанесённых острым предметом. Как стало известно «Славянскому Сакраменто», Зоя Шаблыкина была выходцем из России и являлась членом церкви Slavic Christian Center в городе Такома.

По данным следствия, во время нападения трое соседей попытались вмешаться и помочь, однако также были убиты. Среди погибших — Брандани Джоан Кэтлин, 59 лет, Тэлли Луиза Сандра, 81 год, и Киллилия Стефани, 67 лет. Все трое — женщины, вышедшие защитить Шаблыкину от её осатаневшего сына.

«Он угрожает всем кармой, объявил себя Богом»

Из судебных документов, оказавшихся в распоряжении редакции «Славянского Сакраменто», следует, что в апреле прошлого года Зоя Шаблыкина просила суд выдать запретительный приказ в отношении сына — Александра Шаблыкина. В заявлении от 2025 года она писала:

«Александр страдает психическим расстройством. Он нападал на меня на протяжении последних пяти лет и пару дней назад сказал мне, что моя могила уже вырыта. Я боюсь за свою жизнь. Его психическое состояние не улучшилось, а лишь усугубилось».

Суд запретил Александру владеть огнестрельным оружием и обязал его не приближаться к матери.

В материалах дела также указывается, что в периоды обострения он заявлял матери, что «он является Богом, и мать обязана подчиняться ему». В ордере отмечалось, что Александр употреблял сильнодействующие препараты, испытывал галлюцинации, и суд направил его на психиатрическую экспертизу.

Письмо епископа Петра Саенко в суд округа Пирс

Аналогичный запретительный приказ выдавался судом округа Пирс также в 2020 году. Тогда Зоя сообщала, что сын угрожал ей и другим членам семьи ножом. В судебном заседании она заявляла:

«Он угрожает всем кармой, объявил себя Богом».

В другом случае свидетели сообщали, что Александр заявил, что является «египетским богом».

Сообщается, что в день происшествия подозреваемый издевался над кошкой, принадлежавшей семье.

Ранее он оспаривал штрафы за управление автомобилем без страховки и с просроченной регистрацией, а затем подал в суд уведомление, в котором заявил, что не подпадает под действие закона США, так как является «иностранным суверенным гражданином». В этих уведомлениях он потребовал от правительства выплатить ему миллионы долларов.

Дело о попечении внучки и членство в славянской церкви

В материалах суда округа Пирс за 2019 год также фигурирует дело о попечении внучки Зои — Анны. Ответчиками значились Анастасия Шаблыкина и Роберт Новлз — родители ребёнка. В документах Зоя утверждала, что её 4-летняя внучка находится в опасности, так как родители ведут асоциальный образ жизни.

К делу было приложено письмо тогдашнего пастора церкви Slavic Christian Center Петра Саенко. В письме говорилось:

«Зоя Шаблыкина приехала из России со своими двумя детьми и стала членом нашей церкви в 2001 году, сразу после прибытия в США. С тех пор она вместе с детьми регулярно посещает наши богослужения. В последние пять лет Зоя заботится о своей внучке Анне Шаблыкиной. Анна посещала церковную воскресную школу, а сейчас участвует в детском хоре.

Мы, как служители церкви, считаем Зою Шаблыкину серьёзным и преданным членом общины, а также женщиной, которая прекрасно заботится о своей внучке Анне».

Пастор Пётр Саенко на протяжении многих лет возглавлял Slavic Christian Center и в 2020 году скончался от последствий коронавирусной инфекции. Он также являлся почётным епископом объединения Evangelical Faith Christian Fellowship и ранее становился жертвой нападения со стороны одного из прихожан.

Ранее группа активистов пикетировала церковь Slavic Christian Center после смерти одной из её прихожанок — 35-летней иммигрантки из Украины Риты Табунщик.

Между тем Роберт Новлз объявил сбор средств на GoFundMe для покрытия расходов на похороны, психологическую помощь и решение неотложных бытовых вопросов Анны и Анастасии Шаблыкиных. По его словам, они переживают «невообразимую утрату» и пытаются справиться с последствиями произошедшего.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается. Сообщается, что местная община проведёт вечер памяти со свечами и установит мемориал в честь жертв поножовщины.

«Славянский Сакраменто» попытался связаться с руководством церкви Slavic Christian Center, чтобы прояснить ситуацию с членством семьи Шаблыкиных в общине, однако на момент публикации ответа получено не было.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com