Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) сообщила о задержании в Калифорнии гражданина Армении Эдуарда Сафаряна.

По данным ведомства, ранее Сафарян был приговорен почти к двум годам лишения свободы по нескольким уголовным статьям, включая нападение с применением смертоносного оружия, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов лицом с судимостью, а также незаконное проникновение на чужую территорию с причинением ущерба имуществу.

После отбытия наказания мужчина был взят под стражу сотрудниками ICE. В настоящее время он содержится в иммиграционном центре содержания Adelanto ICE Processing Center в Южной Калифорнии.

В ICE сообщили, что Сафарян останется под стражей до завершения иммиграционного разбирательства и возможной депортации из Соединенных Штатов.

Согласно информации ведомства, страной рождения задержанного является Армения.