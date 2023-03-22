В славянской церкви похоронили многодетную мать, беременную 4-м ребенком

В славянской церкви похоронили верующую многодетную мать, работавшей учительницей в церковной школе. Молодая женщина скончалась, будучи беременной 4-м ребенком.

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14 февраля в Такоме (штат Вашингтон) скончалась 35-летняя иммигрантка из Украины, Рита Табунщик (Rita Tabunscic), в девичестве – Кондратюк. Девятого марта в славянской церкви Slavic Christian Center состоялись ее похороны. По словам родственников, женщина скончалась в больнице, будучи беременной четвертым ребенком. Смерть молодой христианки, церковной активистки вызвала большой резонанс в соцсетях.

Как сказал отец умершей Виктор Кондратюк на похоронной службе, его дочь “оставила пример для многих…”

“Господь дал, Господь и взял, мы ничего не можем сказать против Господа, его определения”, – сказал Виктор Кондратюк.

Родная сестра Риты Татьяна в ходе похоронного богослужения сообщила, что ее сестра находилась в больнице на протяжение одного месяца.

“К сожалению, нас родных братьев и сестер не пустили попрощаться с нашей родной сестренкой,” – посетовала Татьяна.

Выступившая на похоронах, представительница церкви Надежда Ивлева сообщила, что Рита была церковной активисткой и до последних дней принимала участие в церковных мероприятиях:

“Нам не верится, что Риточка от нас ушла… Рита посещала наши служения “Матери в молитве”. 24-го января после нашей молитвы Рите стало плохо. Позвав брата Анатолия, мы совершили молитву с елепомазанием, пробовали изо всех сил помочь ей, но, увы, старания были напрасны… И тогда мы вызвали скорую помощь и Риту увезли в больницу… Мы продолжали молиться, но у Бога был свой план…”

“24-го января 2023 года, молодой маме и жене моего брата, Рите Табунщик, беременной 4-м ребенком, стало плохо после молитвенного служения. Мужа, к сожалению, не было рядом. Он, заботясь о детях дома, укладывал их спать, когда это случилось. Неравнодушные люди вызвали скорую помощь к зданию церкви,” – написал Алекс Табунщик на сайте GoFundMe, где объявлен сбор $50 тыс. на похороны и сопутствующие расходы.

По словам автора онлайн-сбора, медики рекомендовали забрать женщину в госпиталь, “и с тех пор она, не приходя в сознание, остается в коме”. Врачи не давали никаких шансов на ее жизнь, из-за сильного кровоизлияния в мозг, сообщил Алекс Табунщик.

“…ночью 26 февраля из-за возникшей инфекции в теле Риты врачи приняли решение спасти ребенка через кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, но, к сожалению, Рита отошла. Просьба, молиться за эту семью, мужа и четырех деток, которые остались без мамы. Все собранные средства пойдут для поддержку и нужды этой семьи,” – добавил позже автор поста на GoFundMe.

Однако в соцсетях стали распространяться слухи о якобы неестественной причине смерти Риты. Ввиду массовых сообщений автору поста в GoFundMe пришлось даже опубликовать фото сертификата о смерти Риты, который свидетельствует о “внутрижелудочковом кровоизлиянии” и “артериовенозной мальформации головного мозга”:

“В связи с наплывом ложной информации на просторах интернета вокруг семьи Василия, мы хотели прояснить ситуацию прикрепив легальный документ, свидетельство о смерти Риты, где указана реальная дата смерти Февр.14. Эта дата опровергает ложную информацию о намеренном отключении Василием своей жены от системы жизнеобеспечения 26-го февраля. Врачи утверждают, что смерть Риты наступила в день, когда ее мозг перестал функционировать. Надеемся, этот документ развеет все ваши сомнения. Не верьте голословным обвинениям, не имеющим под собой никаких доказательств. Пусть Бог благословит всех вас и пошлет Свой мир в ваши сердца!” (Авторские орфография и пунктуация сохранены – SlavicSac.com).

“Несмотря на все испытания, которым подверглась моя семья: запрет госпиталя на мое пребывание возле жены в первый день ее госпитализации, последующие семь визитов органов опеки, расследование полиции факта избиения Риты не нашли подтверждения. Но все эти нападки Бог отвел от моей семьи и послал свою защиту и охрану,” – сказал муж умершей Василий Табунщик на похоронах своей супруги.

Драма внутри семейного клана

В окружном суде Пирс, где скончалась Рита, “Славянскому Сакраменто” удалось обнаружить ряд ходатайств с просьбой о защите от домашнего насилия с именами неких Дианы и Таисии Кондратюк против Алекса Табунщика, Василия Табунщика против Вадима, Богдана и Виктора Кондратюков, Дианы Викторовны Кондратюк против Евгения Табунщика.

В частности, в ходатайстве от 6 марта 2023 г. на защиту от имени Василия Табунщика (и его детей: Табунщич Еммы, Мэтью и Рэйчел) в отношении к Вадима Кондратюка говорится:

“Вадим Кондратюк — мой шурин, его сестра Рита Табунщик, моя жена, умерла на прошлой неделе. Вся семья очень зла, и они сделали много угроз в социальных сетях, которые были направлены на меня. В этих угрозах говорилось: «Похоронить меня заживо, причинить мне вред» и мою семью, и отобрать у меня детей. Я знаю, что у него, возможно, есть криминальное прошлое и я боюсь за свою жизнь и жизнь и безопасность моих детей”.

В другом ходатайстве от 6 марта этого года судья выдал запрет на приближение Вадима Кодратюка к Василию Табунщику и его детям сроком на две недели.

Согласно петиции, Вадим Кондратюк приходится вышеуказанным детям дядей. В суде стороны требуют русского переводчика.

В аффидавите от имени брата Риты, Вадима Кондратюка, говорится, что он является владельцем компании Kon Construction.

“Моя сестра проживала 10 лет в абьюзивном браке… Василий избивал жену на глазах своих детей. За 8 лет (совместной) жизни Рита рассказывала лишь немногое об абьюзе своим родственникам и она просила молчать об этом, так как боялась, что ее жизнь станет невыносимой,” – написал Вадим Кондратюк. – Несколько лет назад ситуация ухудшилась, Василий становился злым, очень властным и весьма эгоистичным. Моя сестра Рита является жертвой домашнего насилия. Рита – богобоязненная женщина, она молилась Богу и верила, что он изменит Василия, к несчастью, ее молитвам и надеждам не суждено было сбыться”.

В своем аффидавите Вадим Кондратюк также пишет, что когда Рита испытывала финансовые трудности и Василий якобы не помогал ей – ей даже приходилось просить деньги на еду себе и детям.

В своей петиции Александру и Юлии Табунщик в отношении Виктора Кондратюка просят суд запретить последнему приближаться к ним ближе, чем на 200 футов, а также требуют лишить его права ношения огнестрельного оружия.

“Ответчик угрожал убить нас,” – говорится в петиции. По словам авторов прошения, однажды Кондратюк ворвался в дом Табунщиков и избил Александру.

Со слов выступавших на похоронах, Рита и Василий обручились в 2011 г. По некоторой информации, Рита работала учителем в местной школе: в поисковом кеше Гугла находится имя Риты Табунщик, где она описывается как воспитатель детского сада. “Окончила Slavic Bible College. Посещала TCC и Pierce College,” – выдает поиск в Google. Из поиска ссылка ведет на сайт Tacoma Christian Academy. Впрочем, страница, где предположительно должна находится информация о ней, удалена. Согласно информации секретаря штата, Академия зарегистрирована на некого Алексея Гуворовского. Директором школы является Алекс Слободянюк.

Выступая в ходе похоронного богослужения, директор школы Алекс Слободянюк подтвердил, что умершая работала учителем начальных классов в церковно-приходской школе.

“Славянский Сакраменто” попытался связаться с родными умершей, а также с администрацией церкви Slavic Christian Center, где была похоронена Рита, однако никто не ответил нам. Церковь Slavic Christian Center зарегистрирована на Василия Русева, основателем церкви считается скончавшийся в прошлом году Петр Саенко.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com