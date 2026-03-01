В районе Сакраменто, штат Калифорния, во вторник, 24 февраля 2026 года, трагически и внезапно скончался 39-летний Ассет Омаров.

У покойного остались жена и четверо малолетних детей в возрасте 12, 9, 3 лет и одного года. Семья оказалась в тяжёлой жизненной ситуации: супруга осталась без моральной и финансовой поддержки и в настоящее время самостоятельно заботится о детях.

Мать Ассета Омарова находится в Казахстане. Родные планируют перевезти тело на родину, чтобы провести похороны и дать возможность близким проститься с ним на родной земле.

В связи с произошедшим объявлен сбор средств. Деньги планируется направить на транспортировку тела из Калифорнии в Казахстан, организацию похорон и погребения, а также на первоначальную финансовую поддержку вдовы и детей, включая расходы на жильё, питание и предметы первой необходимости.

Семья обращается к неравнодушным с просьбой о помощи в этот трудный период.