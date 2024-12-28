Демоническое убийство в Сакраменто под Рождество

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24 декабря, в Рождественский сочельник, 28-летнему жителю Сакраменто Андрею Демскому были предъявлены официальные обвинения в убийстве собственного ребенка и избиении членов семьи. Предъявление обвинений состоялось в здании окружного суда Сакраменто в присутствии государственного защитника Норма Доусона, представляющего интересы обвиняемого. В небольшой зал суда, где собрались родственники Демского и местные журналисты, подозреваемого, облаченного в синюю смирительную рубашку, ввели несколько представителей шерифа.

Во время предъявления обвинений Демский почему-то улыбался.

В ходе первого заседания суда, длившегося всего несколько минут, стало ясно, что мужчина содержится в психиатрическом отделении тюрьмы с подозрением на психическое расстройство. На вопросы местной прессы его родственники, покидая здание суда, не реагировали, старательно закрывая свои лица от направленных на них видеокамер.

Как сообщил собравшимся журналистам адвокат Демского, следующее заседание суда по этому делу состоится 13 марта.

Между тем, один из читателей «Славянского Сакраменто» прислал в редакцию медицинскую выписку некой Веры Демской, которая в день убийства обращалась в одну из больниц Сакраменто. Этот документ свидетельствует о том, что женщина подверглась нападению, и ей были прописаны соответствующие медикаменты. Наш источник утверждает, что на месте преступления присутствовала мать Демского, а не его теща, как это заявлялось ранее в пресс-релизе шерифа округа. Наряду с матерью задержанного в ночь трагедии в доме находилась и его жена, которая, по заявлению правоохранительных органов, также подверглась нападению арестованного.

История домашнего насилия в славянской диаспоре

Стоит отметить, что шокирующие случаи домашнего насилия в славянской общине Сакраменто нередки. В частности, жители региона вспоминают кровавую резню с участием украинского иммигранта Николая Солтыса в 2001 году, хладнокровно убившего свою беременную жену и четырех родственников, включая своего трехлетнего сына. Даже после ареста Солтыса и похорон погибших, диаспора Сакраменто еще долгое время находилась в сильнейшем напряжении.

Причем стоит отметить, что, несмотря на заявления руководства крупнейшей славянской пятидесятнической церкви «Вифания» о том, что Солтыс якобы не являлся членом этой религиозной общины, всех его жертв хоронили именно в этой церкви, а их погребение проходило на церковном кладбище.

В другом похожем случае, произошедшем с членами той же славянской миссионерской церкви «Вифания», в 2012 году 19-летний Григорий Буханцов устроил кровавую баню, зарезав свою беременную невестку и двух ее детей. Согласно данным, одна из жертв даже подверглась изнасилованию.

Оба эти случая произошли в семьях украинских иммигрантов и шокируют деталями зверского отношения к жертвам. Оба преступника имели долгую историю домашнего насилия. Однако, как это часто бывает в закрытых религиозных сообществах, их члены не склонны обращаться с подобными проблемами в правоохранительные органы, предпочитая решать их в узком семейном кругу. Тем не менее, в случае с Буханцовым родственники всё же в какой-то момент запросили запретительный судебный приказ, но, несмотря на это, трагедии избежать не удалось. Николай Солтыс закончил свою жизнь в петле в тюрьме округа Сакраменто, где сегодня содержится Андрей Демский. Григорий Буханцов в настоящее время помещен в наркологический диспансер тюрьмы штата Калифорния в городе Коркоран, округ Кингс.

Случай с Андреем Демским поразительно напоминает вышеуказанные трагедии. К тому же стало известно, что убитый ребенок был украинского происхождения, а отчество самого Демского — Олександрович, что также указывает на его украинское происхождение.

Ребенок умер, ребенок родился. Да здравствует Рождество!

По информации одного из источников, семья Андрея Демского посещала славянскую баптистскую церковь «Дом молитвы» (Bryte Baptist Church) в Западном Сакраменто.

В ходе рождественских богослужений старший пастор церкви Игорь Дронов выразил соболезнования семье Демских, а другой представитель религиозной общины призвал «не прислушиваться к слухам и спекуляциям» и попросил прихожан «молиться за нашу сестру Ангелину».

В церкви не были отменены праздничные рождественские мероприятия, которые, по словам ее лидеров, за последние несколько дней посетили около 5 тысяч человек. На территории церкви организована масштабная рождественская ярмарка, где посетителям показывают театрализованные представления и предлагаются новогодние развлечения, такие как катание с горки и посиделки у костра.

Еще при входе поражает размах мероприятия, занимавшего весь паркинг церкви. По периметру были установлены палатки, где продавались сладости, подавались горячие напитки. Дети фотографировались с Санта-Клаусом, Девой Марией кукольным младенцем Иисусом, ряженым Иродом, а между лотками прогуливался первосвященник Каиафа с фальшивым ефодом на груди. За ним стройными рядами маршировали воспитанники воскресной школы, облаченные в римские военные доспехи и ведущие на импровизированную «казнь» Иисуса Христа.

Чуть поодаль была устроена единственная в Сакраменто снежная горка, привлекавшая множество детей с родителями. Рядом обнаружилась молитвенная комната, оформленная в виде палатки бедуинов, но оказавшаяся пустой, как гробница воскресшего Спасителя.

Получив порцию бесплатного чая, я уселся на соломенный тюк рядом с мексиканцем, каким-то образом забредшим на чужой праздник. Не успел я сделать и глоток, как к моему соседу подбежали несколько молодых людей, с рвением принявшихся его конвертировать в славяно-американскую версию баптизма. Однако, на мой взгляд, это выглядело так же неуклюже, как и фальшивое облачение Каиафы, вальяжно разгуливающего между хорами и стогами сена.

Из расставленных на парковке динамиков звучали песни в стиле Мэрайи Кэри, рождественские поздравления и настойчивые призывы обращаться к служителям церкви за помощью в духовных поисках. Поверив громкоговорителям, я обратился к администрации церкви за комментариями по поводу семьи Демских и в ответ на мой запрос получил следующий ответ:

«Мы глубоко опечалены недавней трагедией. Мы молимся и скорбим вместе с семьей. Близкие родственники Ангелины с уважением попросили о приватности и воздержании от присутствия СМИ на похоронной церемонии. В знак уважения к их пожеланиям мы не будем давать комментариев в настоящее время».

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com