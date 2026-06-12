Гражданин Украины Алексей Алексеевич Литвиненко, экстрадированный в США из Ирландии, признал себя виновным в участии в преступном сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в рамках дела о деятельности группировки Conti — одной из самых известных вымогательских киберсетей последних лет.

Как сообщили в Министерстве юстиции США, 44-летний Литвиненко участвовал в операции по распространению вируса-вымогателя Conti, который использовался для атак на более чем 1000 организаций и компьютерных сетей по всему миру. По оценке ФБР, жертвы этих атак выплатили злоумышленникам не менее 150 миллионов долларов выкупа.

По данным следствия, участники группы взламывали компьютерные системы компаний и организаций, шифровали данные и требовали деньги за восстановление доступа к файлам. Кроме того, злоумышленники угрожали публикацией похищенной информации в случае отказа от выплаты выкупа.

Согласно судебным документам, Литвиненко присоединился к группировке не позднее сентября 2021 года. Он признал, что хранил данные, похищенные у восьми американских и четырех зарубежных жертв. Также он работал в команде одного из участников Conti над созданием так называемого «лоадера» — вредоносной программы, предназначенной для загрузки и запуска других компонентов кибератак.

В Министерстве юстиции США заявили, что деятельность группировки затронула организации в 47 штатах, а также в 31 иностранном государстве, округе Колумбия и Пуэрто-Рико.

«Литвиненко и его сообщники использовали программу-вымогатель Conti для запугивания людей и компаний по всему миру, причинив ущерб на миллионы долларов», — заявил помощник генерального прокурора США Тайсен Дува.

ФБР назвало признание вины важным шагом в привлечении к ответственности участников международных киберпреступных группировок. Американские власти подчеркнули, что намерены продолжать преследование лиц, причастных к атакам с использованием программ-вымогателей, независимо от страны их нахождения.

Литвиненко грозит до 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 10 сентября 2026 года.

Дело расследуют отделения ФБР в Сан-Диего, Нэшвилле и Эль-Пасо совместно с Секретной службой США. В операции по задержанию и экстрадиции обвиняемого также участвовали правоохранительные органы Ирландии.

Ранее, в сентябре 2023 года, в США были обнародованы обвинения против еще четырех предполагаемых участников группировки Conti.