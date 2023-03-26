В Такоме пикетируют церковь Славянский христианский центр

Активисты славянского сообщества в штате Вашингтон вышли на пикет церкви Славянский христианский центр (Slavic Christian Center) в г. Такома.

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, в начале марта этого года в в вышеуказанной церкви состоялось похоронное богослужение 35-летней иммигрантки из Украины, Риты Табунщик (Rita Tabunscic), в девичестве Кондратюк.

Как говорится на сайте GoFundMe, молодая мать скончалась 14 февраля в одном из госпиталей города Такома в результате кровоизлияния в мозг. Авторы поста на GoFundMe также опубликовали фотографию сертификата о смерте Риты, который свидетельствует о “внутрижелудочковом кровоизлиянии” и “артериовенозной мальформации головного мозга”.

Попавшая в больницу Рита Табунщик была беременна 4-м ребенком, из-за угрозы жизни ребенка ей сделали кесарево сечение. Ребенок выжил.

Впрочем, не все поверили опубликованной информации на GoFundMe. В частности, часть родственников умершей обвинили мужа Риты в домашнем насилии. Также в суде округа Пирс редакцией “Славянского Сакраменто” обнаружены ходатайства (как со стороны родственников Риты, так и со стороны ее мужа) с обращениями к судье выдать запретительные судебные приказы.

В ходе состоявшегося на днях богослужения один из пасторов церкви, Андрей Иванцов, сообщил, что против церкви Slavic Christian Center готовится протест.

Пикет у церкви Slavic Christian Center в г. Такома

“Сегодня в адрес церкви идет много угроз, много комментариев, которые не соответствуют действительности. В адрес служителей, мой адрес идет гнусная, пакостная работа, чтобы сделать из нас изгоев в обществе, – сказал пастор Иванцов. – Сегодня на нашу церковь Голиаф из Интернета открыл пасть и пытается запугать.”

Одна из пользовательниц Фейсбука, некая Кейт Росс, указавшая у себя в профиле Slavic Oregon Social Services как место работы, сообщила, что 26-го марта, в воскресенье, у здания церкви Tacoma Slavic Christian Center состоится митинг “против домашнего насилия”:

“Трагическая история, произошедшая c Ритой Кондратюк (Табунчик), проживавшей с семьёй в Такоме, штат Вашингтон, вызвала недоверие и возмущение со стороны славянского сообщества региона. 14 февраля Рита была отключена от аппарата жизнеобеспечения в клинике, куда её доставили в тяжелом состоянии после инсульта. После похорон Риты некоторые из её родственников публично заявили о том, что Рита страдала от домашнего насилия в семье. Сообщения потрясли местное славянское сообщество. Так как церковные организации имеют большой авторитет в сообществе, активистки требуют от них признания большей ответственности в целом в коммьюнити и в частности в случае Риты. Местная церковная организация официально признала, что Рита с супругом обращались за консультацией по поводу семейных проблем к служителям, но те не посчитали ситуацию заслуживающей какого-либо серьёзного беспокойства.”

Как мы уже ранее информировали, муж умершей – Василий Табунщик – в ходе похоронного богослужения сообщал, что не подвергал свою супругу Риту насилию.

“Расследования полиции факта избиения Риты не нашли подтверждения,” – сказал Василий Табунщик.

“Славянский Сакраменто” попытался связаться с администрацией церкви Slavic Christian Center, где была похоронена Рита, однако никто не ответил нам. Церковь Slavic Christian Center зарегистрирована на Василия Русева, основателем церкви считается скончавшийся в прошлом году Петр Саенко.

В официальном заявлении, опубликованном на сайте Slavic Christian Center, руководство церкви заявило, что Рита и Василий обращались за семейным консультированием, однако “не было никаких причин заявлять о насилии в полицию”.

“Однако, в случае появления новых доказательств, проверенных и подтвержденных правоохранительными органами, наш совет служителей оставляет за собой право изменить нашу официальную позицию по этому вопросу и принять соответствующие действия по разрешению данной ситуации”, – сказано в официальном пресс-релизе церкви.