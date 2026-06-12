Власти США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение гражданина России Дениса Игоревича Денисенко, разыскиваемого по делу о масштабных кибератаках.

По данным ФБР и Министерства юстиции США, 29-летний Денисенко, также известный под псевдонимом Denis Denisenko, является одним из шести обвиняемых по делу о кибероперациях, которые, как утверждают американские власти, проводились в интересах российского военного разведывательного ведомства ГРУ.

Следствие считает, что в период с декабря 2020 года по август 2024 года Денисенко и еще пять фигурантов участвовали в атаках на компьютерные сети, в том числе на объекты критической инфраструктуры Украины и десятков западных стран-союзников. В обвинительных документах говорится, что злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение WhisperGate для компрометации украинских государственных систем и других целей.

Американские власти утверждают, что действия группы были направлены на получение несанкционированного доступа к компьютерным системам и развертывание разрушительного вредоносного программного обеспечения в интересах России.

7 августа 2024 года федеральный суд в Балтиморе (штат Мэриленд) выдал ордера на арест Денисенко и других обвиняемых. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконного проникновения в компьютерные системы и причинения ущерба, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств электронной связи.

Согласно ориентировке ФБР, Денис Денисенко родился 14 мая 1997 года, владеет русским и английским языками. За информацию, которая поможет установить его местонахождение, Госдепартамент США в рамках программы Rewards for Justice предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов.

ФБР просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении Денисенко, связаться с ближайшим отделением бюро или дипломатическим представительством США.