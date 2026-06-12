Гражданин России Денис Николаевич Обрезко был экстрадирован из Таиланда в Соединенные Штаты, где ему предъявлены обвинения в участии в масштабной хакерской кампании против американских компаний и организаций.

Предполагаемый Денис Обрезко на фотографии – ФБР | Photo: DOJ

Согласно материалам, опубликованным федеральным судом штата Массачусетс, Обрезко обвиняется в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к защищенным компьютерным системам. По версии ФБР, россиянин был связан с кибергруппой Void Blizzard, которую американские власти считают действующей в интересах России.

Следствие утверждает, что группа занималась кибершпионажем и в 2024–2025 годах атаковала компании и организации в США и других странах. По данным ФБР, злоумышленники получали доступ к учетным записям пользователей с помощью похищенных сессионных токенов, после чего проникали в облачные сервисы и электронную почту жертв. Всего следователи подтвердили взломы как минимум 11 американских компаний, включая организацию в штате Массачусетс.

В обвинительных документах говорится, что Обрезко якобы помогал обеспечивать техническую инфраструктуру для атак. ФБР утверждает, что он приобрел доменное имя и виртуальный сервер, которые использовались участниками группы. Следователи также связывают его с несколькими электронными почтовыми ящиками, аккаунтами в социальных сетях и криптовалютными транзакциями, использовавшимися для оплаты интернет-инфраструктуры.

Американские власти заявляют, что установили связь между Обрезко и рядом онлайн-аккаунтов через общий номер телефона, адреса электронной почты и IP-адреса. В материалах дела также упоминаются профили, предположительно принадлежащие россиянину, на платформах Kaggle, Instagram и X (бывший Twitter).

9 июня Денис Обрезко впервые предстал перед федеральным судом в Бостоне. Ему предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью несанкционированного доступа к защищенным компьютерам. В случае признания виновным ему может грозить длительный срок лишения свободы.

Между тем Генеральный консул России в Нью-Йорке Алексей Марков заявил ТАСС, что американская сторона проигнорировала существующие механизмы правового сотрудничества и фактически осуществила «захват российского гражданина за рубежом» с последующей экстрадицией в США.

По словам дипломата, Обрезко был задержан в Таиланде в конце 2025 года по запросу американских властей. Российское генконсульство сообщило, что поддерживает связь с его адвокатом и родственниками и намерено добиваться соблюдения прав задержанного.

Сам Обрезко и его защита публично свою позицию по предъявленным обвинениям пока не озвучивали.