Бесчеловечное убийство, или Солтыс-2

Прошло семь лет с момента жуткой бесчеловечной резни в Сакраменто, когда молодой украинский иммигрант, сын религиозных беженцев Григорий Буханцов взял в руки нож и хладнокровно зарезал троих своих родственников — двух малолетних племянников и невестку (жену брата). Пытаясь уйти от ответственности (по законам штата Калифорния убийце грозила смертная казнь), Буханцов сначала заявил, что не виновен в смерти родных, а затем и вовсе притворился сумасшедшим. Впрочем, это было опровергнуто судом присяжных, и обвиняемый получил пожизненный срок без права на досрочное освобождение. Однако до сих пор обществом так и не был сделан вывод — что же побудило выходца из примерной протестантской семьи совершить столь ужасный поступок по отношению к своих близким. В данной статье мы попытаемся разобраться в этом на основании материалов судебных экспертов и правоохранительных органов, выводы которых ранее не публиковались в местной прессе.

Фото: Полиция Сакраменто

Итак, напомним детали этого трагического происшествия.

В октябре 2012 г. Денис Буханцов впустил своего брата Григория под крышу своего дома в Ранчо-Кордове, где проживала его супруга Алина и трое ее детей — трехлетняя Эммануила, двухлетний Авенир и семимесячный Марк. Отец семейства отправился в колледж, а дома остались семья и гость, спящий на диване.

После полудня Денис вернулся домой и обнаружил свою жену и детей зарезанными. Его младший сын Марк нашелся живым в своей комнате.

На телах всех трех жертв были ножевые ранения, которые и стали причиной смерти. Алине было нанесено свыше двух десятков ран, в том числе на руках, на шее и в области гениталий. Ее шея была грубо перерезана.

Эммануилу также ударили ножом более 20 раз: в грудь, живот и область промежности.

Фото: AP

Сходные раны были нанесены и Авениру. Все жертвы были найдены на полу в кухне, где остывал их завтрак. Это свидетельствует о том, что убийца сделал свое дело практически сразу же после того, как Денис вышел из дома.

После хладнокровного убийства Григорий взял принадлежащий семье минивэн и бросился в бега. Поиски белого «Крайслера» привели полицию к круглосуточному ресторану Denny’s в одном из пригородов Сакраменто — Роклине. Во время ареста Буханцов был одет в свитер с пятнами крови, а в кармане у него оказались ключи от угнанного автомобиля. Представителям правоохранительных органов он не смог объяснить наличие на своей одежде красноречивых улик.

Горы трупов и спасение ребенка

Вот что рассказывает полицейский Джефф Кеннеди, одним из первых прибывший на место происшествия:

«Войдя в кухню, мы увидели маленькую девочку, лежащую на полу под столом лицом вниз, в луже крови. На ее одежде также была кровь. Затем мы увидели молодую женщину, которая также лежала лицом вниз в большой луже крови. Ее шея была перерезана. Рядом находился другой ребенок, также в луже крови», – рассказывает Кеннеди.

По словам полицейского, тела убитых были бледными и не подавали признаков жизни. На кухонном столе лежал большой окровавленный нож. Затем страж порядка услышал детский плач. Он прошелся по дому и обнаружил грудного ребенка, лежавшего в кровати в семейной спальне — к счастью, дитя уцелело в кровавой резне.

Кровь жертв была повсюду: на телах жертв, на полу, на стенах, на столах и даже на потолке.

Прибывшая команда пожарных констатировала смерть матери и двоих детей. Поскольку труп женщины блокировал двери между домом и гаражом, чтобы проверить гараж, не потревожив тело, пожарным пришлось прорезать дыру в воротах.

Отец семейства Денис Буханцов рассказал детективам, что за несколько часов до страшного происшествия его младший брат Гриша, у которого были проблемы, постучался в дверь его дома. По словам Дениса, Григорий пришел весь мокрый (в тот день шел дождь), и старший брат пожалел его. После некоторого колебания он впустил Григория, который принял душ и лег на диване.

После обеда Денис Буханцов поехал на учебу в колледж, а брат остался дома с невесткой и малолетними детьми. Когда вечером того же дня Денис вернулся домой, Григорий по-прежнему спал. Родственники снабдили парня одеялом, и младший брат заночевал на выделенном ему диване.

Григорий продолжал лежать на диване. Денис подошел к нему и позвал завтракать, пока яичница не остыла, но тот ничего не сказал в ответ и не сдвинулся с места.

Утром в день убийства вся семья собралась для общей молитвы, и, по словам главы семейства, в тот роковой день они молились «несколько дольше обычного». Гриша же к молитве не вышел. После чего родители переодели детей, и жена Дениса Алина принялась готовить завтрак. Денис не успевал позавтракать и поэтому наскоро сделал сэндвич себе, а потом своей дочери Эммануиле.

Приехав в колледж, старший брат отправил два сообщения на телефон жены. Его встревожило то, что Алина не ответила ни на одно из них — обычно она отзывалась сразу же.

Вернувшись из учебного заведения после обеда, Денис заметил, что их семейного фургона, обычно припаркованного возле дома, нет на месте.

Поспешно войдя в дом, Денис обнаружил лежавших на полу Алину и Авенира. Оба были холодны и «тверды как камень». У Алины было перерезано горло. Мужчина направился в спальную комнату и увидел другого своего сына — шестимесячного Марка, лежащего в детской кроватке. Малыш был жив, но напуган и пытался спрятаться под одеялом. Затем старший Буханцов вернулся в кухню и заметил свою дочь Эммануилу, которая также лежала бездыханной в луже крови.

Находясь в страшном шоке, молодой мужчина спешно бросился из дома и постучал в двери соседям, которые приходились ему родственниками. Вызвав полицию, они принялись ждать.

Солтыс номер два

Прибывшим на вызов детективам Денис рассказал, что его младший брат подсел на наркотики и «угрожал порезать и поджечь членов семьи и стать вторым Солтысом». (Иммигрант, выходец из Украины Николай Солтыс в 2001 году зарезал 7 членов своей семьи, был арестован и повесился в тюрьме округа Сакраменто — прим. SlavicSac.com). Гриша пил, буянил и систематически бил членов своей семьи (например, брата и отца он избил как минимум несколько раз), так что в определенный момент родители были вынуждены перебраться с остальными детьми на Средний Запад. Они скрывали свое местонахождение, опасаясь, что их беспутный сын найдет их и примется докучать. Семья старшего брата все же осталась в Сакраменто, и Григорий каким-то образом узнал их адрес.

Отмечается, что жена Дениса — Алина в некоторой степени сочувствовала Григорию, что, похоже, и позволило ему попасть в дом брата на ночлег.

Накануне своей смерти Алина рассказала Денису о том, что Григорий сообщил ей о своих планах, которые могут «привести его в тюрьму на пять лет». По ее словам, Григорий планировал совершить какое-то преступление, так как хотел «круто изменить свою жизнь».

Примечательно и то, что в тот страшный день убийца как раз должен был предстать перед судом за ранее совершенное преступление и просил Дениса подвезти его к зданию суда, однако из-за нехватки времени старший брат отказал ему.

В материалах судебного дела отмечается, что примерно за год до происшествия Григорий начал избивать одну из своих сестер и вступил в драку с одним из братьев. У Григория была какая-то озлобленность на всю семью: он рассказывал всем, что в детстве был якобы изнасилован отцом, так что семья не раз обращалась в правоохранительные органы и даже пыталась получить в суде защитное предписание.

Григорий также крал семейные вещи, видимо, для того, чтобы удовлетворять свое пристрастие к наркотикам, говорится в судебном деле.

Примечательно, что в стенограмме заседания суда присутствует такой диалог, происшедший между одним из адвокатов убийцы и свидетелем — помощником шерифа:

Адвокат: Он [Григорий] также утверждал, что пастор его насиловал, так?

Помощник шерифа: Я не помню точно, говорил ли он о пасторе, но думаю, что его [Григория] ситуация была связана с людьми из церкви.

Члены семьи рассказывают, что в определенный момент «паршивая овца» была на 18 месяцев направлена в воспитательный лагерь в Нью-Йорке, и что, вернувшись обратно, «Григорий значительно изменился», однако вскоре принялся за старое — снова начал выпивать и буянить.

Спасение ребенка. Престуник пойман

Как рассказывает полицейский Джефф Кеннеди, который прибыл на место преступления с напарницей, он заметил Дениса Буханцова стоящим перед домом в слезах. Пройдя мимо мертвых тел и луж крови в жилой комнате, он попал в одну из спален, где в детской кроватке лежал плачущий малыш. Кеннеди передал ребенка своей напарнице, офицеру Гилмор, и вернулся в дом для продолжения обыска.

После того, как номерной знак угнанной машины был передан диспетчеру, начался масштабный розыск подозреваемого, который вскоре был обнаружен полицией городка Роклин к северо-востоку от Сакраменто. «Крайслер» Алины был припаркован у ресторана Denny’s, где бежавший убийца преспокойно спал за столиком. Ворвавшаяся группа захвата положила беглеца на пол, заковала в наручники и доставила в Центральное следственное отделение полиции округа Сакраменто. Сопротивления убийца не оказал.

При обыске в автомобиле были найдены полупустые бутылки алкогольных напитков, пустая пачка из-под сигарет, щепотка марихуаны и окровавленный кухонный нож.

Несмотря на очевидность причастности к кровавому преступлению, беглец поначалу упрямо отрицал свою вину. Однако благодаря работе следователей и результатам анализа ДНК из криминалистической лаборатории правоохранительным органам удалось доказать прямое отношение Григория к убийству.

Допрос в полиции, или Бесчеловечное преступление

Во время предварительного допроса в полицейском участке Григорий вел себя крайне странно: он не узнал на фото своего брата Дениса, а затем забрался на стол, снял штаны и принялся мастурбировать — об этом свидетельствует хранящаяся у шерифа видеозапись.

«Поможет ли в этой жизни мне кто-нибудь? – жаловался задержанный в разговорах со следователями, всячески выставляя себя жертвой. – Почему всякий раз я про***бываю, будь я проклят!»

На вопросы о том, кто убил его родственников, Григорий постоянно отвечал: «Это странно. Почему вы подозреваете меня? Я их не убивал».

Когда полицейские указали на пятно крови жертв на свитере арестованного, подозреваемый ответил: «Это газировка».

Как указывает судья Стивен Уайт, преступления были совершены с особой извращенностью и жестокостью. Например, Буханцову была вменена статья 289(А)(1)(B) Уголовного кодекса Калифорнии, которая говорит о «незаконном проникновении в гениталии ребенка до 14 лет с помощью постороннего предмета». Другими словами, маньяка обвинили в том, что тот изнасиловал одну из своих жертв мясным ножом.

Компетентен ли подсудимый?

За совершенные тяжкие преступления Григорию Буханцову по законам Калифорнии грозила смертная казнь, однако в последний раз суд штата вынес такой приговор в 2006 году по делу Кларенса Рэя Аллена, убившего трех человек. С тех пор смертная казнь остается среди калифорнийцев постоянным предметом спора, а в этом году новый губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил мораторий на приведение в исполнение высшей меры наказания. В тюрьмах штата в настоящее время находятся 744 смертника.

Во время досудебных слушаний Буханцев не признал свою вину и продолжал симулировать психическую болезнь — ложился лицом на стол в зале заседаний, пускал слюну…

Вот как описывает адвокат Каровски одну из своих встреч с Григорием в тюрьме:

«В феврале 2016 г. я и адвокат Хейс Гейбл посетили мистера Буханцова. Буханцов был введен в комнату для личных посещений помощником шерифа. Я сразу заметил, что шевелюра Буханцова всклокочена, его рот открыт и из него на металлический стол вытекает целая река слюны. Его глаза были широко раскрыты, и несмотря на то, что я пытался говорить с ним, он не моргал».

Далее адвокат свидетельствует:

«Мистер Буханцов действовал безумно, говорил неразборчиво, с ругательствами, его речь была невразумительна. Он спросил меня, являюсь ли я христианином, и принялся кричать на меня. Затем извинился за свой выпад и попросил назначить ему медикаменты, “чтобы не разговаривать самому с собой”».

Медсестры тюремной клиники свидетельствовали, что больной жаловался на «червей, выходящих у него изо рта и ушей».

«Он чувствует червей, шевелящихся внутри его живота и головы. Пациент отрицает психические проблемы…» – говорится в их показаниях.

Также Буханцов отказывался от еды, полагая, что у него рак мозга, и что подаваемая ему еда отравлена, что еще больше спровоцирует его воображаемую болезнь. Буханцов прекратил принимать душ, и на протяжении всего времени пребывания в клинике от него «исходило зловоние», говорится в документах суда. Переживая за его благосостояние (заключенный угрожал самоубийством), медперсонал тюрьмы обезопасил «больного» с помощью успокаивающих медикаментов и смирительной рубашки. После этого заключенный стал более или менее подчиняться тюремному распорядку.

«Несколько раз мы заставали его голым, были случаи, когда он открыто мастурбировал… Он сообщил, что у него СПИД от смирительной рубашки», – пишут в своем отчете медсестры.

«В детстве я глотнул таблетки матери и несколько раз умер», – бредил Буханцов.

«Сегодня Буханцов поделился тем, что у автомобилей имеется своя религия, и что он — инопланетянин, – рассказывал доктор Руф. – Он видит и слышит людей и демонов в своей камере. Страшного демона с рогами».

В феврале 2014 г. охрана обнаружила Буханцова лежащим на полу своей камеры. Его вещи были в полном беспорядке, вокруг валялся мусор. В то время заключенного держали на галоперидоле. Больного транспортировали в местную больницу, где у него был обнаружен отек мозга. Сообщается, что в сходном состоянии Григорий несколько раз попадал в тюремную клинику.

Близкие родственники преступника свидетельствовали, что еще будучи несовершеннолетним Григорий пил, курил, постоянно угрожал членам своей семьи, бил отца, открыто мастурбировал на виду у членов семьи.

«Поведение Буханцова стало ухудшаться, и он стал утверждать, что отец изнасиловал его», – пишет доктор Шаффер.

В августе 2015 г. Григорий был признан присяжными вменяемым и способным предстать перед судом. Защита подсудимого попыталась опровергнуть данное решение и назначить повторный суд ввиду изменившихся обстоятельств, а именно ухудшения душевного состояния Буханцова.

Кроме того, обвинение в лице Генерального прокурора Сакраменто ходатайствовало об исключении некоторых экспертов, собиравшихся дать показания в пользу невменяемости подсудимого, в том числе и со стороны представлявшего убийцу адвоката Яна Дэвида Каровски.

Защите же просила об исключении «чрезвычайно кровавых фотографий» тел жертв, чтобы не вызвать у присяжных предубеждение.

Возник также вопрос, должен ли подсудимый находиться в зале заседания в гражданской одежде, чтобы, опять же, не создавать в воображении присяжных картину безнадежного преступника, что потенциально может повлиять на решение о его вменяемости? Или же его следует оставить в тюремной робе?

Наконец перед экспертами были поставлены три вопроса:

1. Понимает ли подсудимый природу и цель судебного процесса?

2. Осознает ли подсудимый собственный статус и положение в этом процессе?

3. Способен ли подсудимый помогать своим адвокатам в ведении защиты или же защищать себя самостоятельно в разумной манере?

Нанятые защитой подсудимого эксперты — доктор Минагава, доктор Евгений Родер и доктор Шаффер — после обследования Буханцова сообщили, что тот неспособен предстать перед судом. Впрочем, д-р Шаффер засвидетельствовал, что Григорий, возможно, симулирует психическое расстройство.

Как написал в своем заключении тюремный психиатр Джейсон Руф из Университета Калифорнии в Дейвисе, «Мистер Буханцов описывает нетипичные психические симптомы и соглашается с нетипичными симптомами, такими как вера в собственную религию у автомобилей или в то, что он слышит “голоса”. Смутно соглашается с тем, что он “видит демонов, людей в моей комнате, страшного демона с рогами”».

Доктор Руф также пишет, что «результаты психического обследования находятся в нормальных пределах, но заявления пациента о новых галлюцинациях говорят о симулировании». Его диагноз – «неопределенное психическое расстройство (с одновременным симулированием)».

Заключенному был прописан прием 7 миллиграммов галоперидола каждый вечер. Также отмечается, что ранее он принимал рисперидон, длительно действующие инъекции галоперидола, геодон (зипрасидон), валиум (диазепам) и кодеин, что, по мнению некоторых специалистов, могло сказаться на его физическом и психическом состоянии.

Как писал доктор Руф в своем отчете, «пациент страдает психическим расстройством, неуточненным спектром шизофрении и другим психическим заболеванием, включающим визуальные и слуховые галлюцинации и невозможность ухаживать за собой в повседневной жизни». Поэтому, утверждал Руф, обследуемый «не в состоянии принимать результативное участие в обсуждении [дела]».

Когда Буханцова спросили, как он себя чувствует, тот ответил, что «одинок», и поэтому «разговаривает сам с собой». На вопрос о том, каково его психическое состояние, Григорий ответил, что страдает от галлюцинаций и постоянно слышит «свою семью.. каждого… мою мать, моего отца, моих братьев, сестер». Погибших членов семьи подсудимый считал живыми. Также он заявлял, что «видит духов». По словам заключенного, это стало с ним происходить «7 месяцев назад» из-за «атак» на него.

Когда психиатр поинтересовался, что за «атаки» испытывает подсудимый, Григорий отвечал: «Из-за травмы, нанесенной мне предъявленным обвинением». На вопрос, что за обвинения были ему предъявлены, пациент ответил: «Не уверен. Думаю, одно из них — убийство».

«Мистер Буханцов также испытывает дезориентацию и замешательство, – пишет в своем отчете доктор Руф. – Когда я спросил его, где в последний раз мы проводили собеседование — в почтовом отделении или у дантиста, — он ответил: “Да, там”. Когда же я спросил, будет ли для него сюрпризом, если я скажу, что это происходило в тюрьме, он ответил, что да».

По словам адвоката, от Буханцова несло «как от выгребной ямы». Зачастую он спал всего по несколько часов в сутки.

«Когда он вошел этим утром, он обильно пускал слюни. Следы от его слюны остаются на его тюремной робе. Она вся мокрая. Сидеть с ним рядом невозможно — от него несет как от выгребной ямы; то ли воняет мочой, то ли физическими выделениями, то ли комбинацией того и другого. Я попытался поприветствовать его сегодня, он даже не узнал ни меня, ни мистера Гебла (второй адвокат Буханцова – SlavicSac.com)».

В результате судья отдал распоряжение отделу шерифа, чтобы Буханцова приводили в зал судебных заседаний «вымытым и чистым».

Далее, Григорий рассказывает, что полиция якобы «много раз его насиловала», и это происходило «всюду».

На вопрос о суицидальных наклонностях Григорий отвечает, что не испытывает таковых.

Доктор Робин Лин считает, что Григорий Буханцов страдает «неопределенным спектром шизофрении и другими психическими расстройствами, а также симулирует».

«Диагноз симулирования ставится тогда, когда имеются признаки намеренного создания фальшивых и явно преувеличенных физических и психологических симптомов, мотивированного внешними стимулами, такими как уклонение от работы или избежание судебного преследования, – пишет доктор Лин. – Хотя кажется странным, что эти диагнозы не взаимоисключают друг друга, психоз и симулирование могут существовать одновременно, и имеются убедительные признаки того и другого».

Доктор Ким пишет, что его пациент описывал «черно-белые галлюцинации», что является атипичным для страдающих шизофренией.

Другой обследовавший заключенного врач посчитал, что «скорее всего Буханцов не симулирует психическое нездоровье — нет никакой причины симулировать симптомы до ареста (якобы насильственные действия со стороны отца, открытую мастурбацию и разговоры с воображаемыми собеседниками)».

Наблюдения доктора Лина совпадают с мнением некоторых сотрудников тюремной клиники, которые полагают, что сознание и моторика Буханцова могли быть хотя бы частично подавленными седативными препаратами.

Отмечается также, что в определенный момент подсудимый впал в кому после чрезмерного потребления воды.

В деле указывается, что Буханцов осознавал, в чем его обвиняют, понимал роль судьи и адвокатов, мог перечислить имена своих жертв, а из прочитанного в юридическом справочнике знал, что может отвертеться от суда, если сыграет роль безумца. Гособвинение считало, что Григорий симулирует психическое расстройство, с легкостью играя с людьми.

Простите меня, я не хочу попасть в ад

Примечательно и то, что появляясь на судебных заседаниях, Буханцов обмачивался, пресекая попытки адвоката и сотрудников суда полноценно общаться с ним, однако когда ему требовалась медицинская помощь или новая одежда, он с легкостью добывал это в тюрьме. Видимо, для поддержания легенды о своей психической неполноценности заключенный однажды попадает с приступами галлюцинаций в тюремную больницу. Эти и другие наблюдения заставили специалистов-психологов внимательнее присмотреться к поведению симулянта.

Однажды Буханцов через своих адвокатов обратился к судье, что само по себе является чрезвычайно редким явлением в американских судах в ходе предварительных слушаний. Суд распорядился дать ему слово.

«Я не могу заставить свое тело и мозг функционировать. И не могу стать на колени, чтобы помолиться, помыться. Простите. Я вынужден находиться в суде не помывшись, мне тяжело жить. Я прошу дать мне больше времени — спасти мою жизнь. Я не хочу попасть в ад. Пожалуйста, простите мне все. Помогите мне. Я не виноват, Ваша честь судья. Все это какая-то бессмыслица».

Выслушав запутанную речь Буханцова, судья пообещал как-нибудь помочь.

Кроме того, как указывает доктор Ким, чтобы успокоить подсудимого, медперсонал тюрьмы продолжительное время накачивал его транквилизаторами, существенно замедляющими процессы мышления. Одна из медсестер описывала его состояние как кататоническое.

В то же время Буханцов всеми силами старался сорвать процесс его освидетельствования, всячески противясь визитам и отказываясь выходить из камеры на судебные заседания. В конце концов председательствующий судья Стивен Уайт издал указ выводить заключенного из камеры «любыми разумными средствами».

Летом 2015 г. назначенные судом 12 присяжных (которые были отобраны из 70 кандидатов!) собрались для решения важного вопроса: считать ли подсудимого умственно пригодным для суда? На протяжении нескольких дней присяжные совещались, обсуждая состояние Буханцова и время от времени запрашивая стенограммы судебных заседаний.

Несмотря на то, что несколько экспертов признали Буханцова невменяемым (прокуратура нашла недостоверности в оценках этих специалистов), суд присяжных посчитал, что он в состоянии участвовать в судебном процессе.

Признание вины и наказание

Здесь стоит отметить, что Григорий Буханцов уже попадал в места лишения свободы за совершенный в 2011 году взлом, а также привлекался к суду за избиение своих родственников.

В марте прошлого года прокуратура города Сакраменто, в котором произошло это бесчеловечное преступление, предложила Буханцову сделку: взамен на признание своей вины он получит возможность избежать смертного приговора. Преступник согласился с этими условиями и подписал признание в собственноручном убийстве троих родственников.

В итоге Григорий Буханцов был приговорен к трем пожизненным срокам без права досрочного освобождения и выплате реституции в размере $26 374 родственникам жертв. Поскольку осужденный является неимущим, ему придется выплачивать этот долг в течении следующих 78 лет, отдавая в пользу семьи погибших 50% своего тюремного заработка. Кроме того, по закону Григорий должен возместить судебные издержки — более 1000 долларов, — однако адвокат попросил суд освободить своего клиента от уплаты этой суммы.

Сегодня Григорий Буханцов находится в пенитенциарном медицинском учреждении в Вакавилле, штат Калифорния.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com