Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб после удара по Тегерану — израильские источники

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, возглавлявший Исламскую Республику более трёх десятилетий, погиб в результате массированного авиаудара по Тегерану. Об этом со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников сообщают CNN, Reuters и Fox News.

По данным источников, удар был нанесён по комплексу зданий, где находилась резиденция иранского лидера. Израильские представители утверждают, что объект был практически полностью разрушен, а тело Хаменеи обнаружено под завалами.

Официального подтверждения со стороны иранских властей на момент публикации не поступало. Ранее государственные СМИ Ирана заявляли, что руководство страны находится «в безопасном месте».

Сообщается, что операция стала частью совместной военной кампании США и Израиля, направленной против иранского военного руководства и ядерной инфраструктуры.

86-летний Хаменеи руководил Ираном с 1989 года и считался одним из самых влиятельных и долго правящих лидеров Ближнего Востока. Его возможная гибель может привести к серьёзным политическим последствиям внутри страны и к дальнейшей эскалации напряжённости в регионе.