Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил Номму Зарубину к 14 месяцам лишения свободы по делу о ложных заявлениях ФБР и нарушениях иммиграционного законодательства.

Зарубина признала вину по двум пунктам обвинения: даче ложных показаний федеральным агентам и предоставлении недостоверной информации при получении американского гражданства. Еще три пункта обвинения прокуратура согласилась снять.

После отбытия срока ей предстоят три года надзора со стороны службы пробации. Суд также обязал ее выплатить обязательный сбор в размере 200 долларов.

Прокуратура ранее просила назначить Зарубиной от 18 до 24 месяцев тюрьмы, однако суд остановился на более мягком наказании.

Суд рекомендовал отправить осужденную в федеральную женскую тюрьму FCI Danbury в Коннектикуте. В решении отмечается, что это позволит ей поддерживать связь с семьей и участвовать в образовательных программах.

Суд также обязал ее пройти программы психиатрической помощи и лечения от злоупотребления психоактивными веществами, а также продолжать прием назначенных медицинских препаратов.

Кроме того, в течение срока надзора она будет обязана по требованию службы пробации предоставлять доступ для обыска своего жилья, автомобиля, электронных устройств, телефонов и компьютерной техники при наличии обоснованных подозрений в нарушении условий освобождения или совершении нового преступления.

Связи с ФСБ и расследование ФБР

Дело Зарубиной привлекло внимание не только из-за ложных показаний. В материалах прокуратуры подробно описывались ее контакты с российским офицером ФСБ и участие в деятельности, которую следствие связывает с продвижением российских интересов в США.

Расследование началось в рамках дела российской активистки Елены Бренсон, которую американские власти обвиняли в работе в интересах российского государства. По версии следствия, именно тогда ФБР установило контакт с Зарубиной и рассчитывало получать от нее информацию о российских сетях влияния в Соединенных Штатах.

Однако, как утверждает прокуратура, во время первых бесед с агентами она скрыла свои контакты с представителем ФСБ. Позже Зарубина признала, что такие связи действительно существовали.

Эксклюзивное интервью «Славянского Сакраменто» с Номмой Зарубиной – Выступила против войны в Украине и… была обвинена ФБР:

В судебных документах также говорится, что она помогала деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) и сотрудничала с Еленой Бренсон, в том числе поддерживая интернет-ресурсы организации и участвуя в ее мероприятиях.

Письмо судье

Перед вынесением приговора Зарубина направила судье личное письмо, в котором просила о снисхождении.

Она утверждала, что с 2021 года сотрудничала с ФБР и сама инициировала многие встречи с агентами. Ложные заявления, по ее словам, были вызваны страхом и недоверием в начале общения с правоохранительными органами.

В письме она рассказала о разводе, финансовых трудностях и времени, проведенном под стражей. По словам Зарубиной, заключение заставило ее переосмыслить многие вещи.

«Вся эта ситуация показала мне, что у меня была неконтролируемая гордыня. Я пересмотрела своё поведение и стала спокойнее и мудрее», — написала она судье.

Зарубина также сообщила, что после освобождения хотела бы продолжить образование в сфере международной безопасности и надеется сохранить возможность жить в США рядом со своей дочерью.

Почему ее отправили под стражу до суда

Отдельное внимание прокуратура уделила поведению Зарубиной после ареста.

Согласно материалам дела, находясь на свободе под залог, она, будучи в алкогольном опьянении, неоднократно связывалась с ведущим расследование агентом ФБР. Сообщения становились все более эмоциональными и настойчивыми. В одном из них она спросила агента, действительно ли он хочет ее депортации.

В декабре 2025 года суд пришел к выводу, что такое поведение нарушает условия освобождения, и распорядился взять Зарубину под стражу до вынесения приговора.

Возможны иммиграционные последствия

Помимо тюремного срока, Зарубину могут ожидать серьезные последствия для ее иммиграционного статуса.

Суд отдельно указал, что после освобождения она обязана соблюдать требования иммиграционных властей США. Это означает, что вопрос о ее дальнейшем праве оставаться в стране может стать предметом отдельного разбирательства.

В своем письме судье Зарубина признавалась, что именно этого боится больше всего. По ее словам, дочь не сможет уехать вместе с ней, а в случае возвращения в Россию она опасается возможного преследования.

Несмотря на то что прокуратура добивалась более сурового наказания, суд назначил Зарубиной 14 месяцев лишения свободы — меньше минимального срока, который запрашивало обвинение.