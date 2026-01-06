Славяне-иммигранты призывают Трампа проверить коррупцию в Калифорнии

В начале января 2026 года, ровно через год после своей инаугурации, Дональд Трамп объявил о начале федерального расследования масштабного мошенничества в штате Калифорния.

«Калифорния под управлением губернатора Гэвина Ньюсома (Newscum — SlavicSac.com) более коррумпирована, чем Миннесота, если это вообще возможно??? Расследование мошенничества в Калифорнии начато», — написал Трамп в соцсети TruthSocial.

Трамп не впервые резко критикует губернатора, называя его «Ньюскумом» — производным от фамилии Ньюсом и английского слова scam (мошенничество). По данным некоторых СМИ, правительство Калифорнии давно погрязло в коррупции.

Согласно республиканскому анализу, штат может терять до 250 миллиардов долларов налогоплательщиков из-за мошенничества, расточительства и злоупотреблений. Авторы отчета требуют независимых проверок программ Medi-Cal, CalFresh, CalWORKs и жилищных субсидий, а также прозрачного отслеживания всех выплат штата в режиме реального времени.

Особое внимание уделяется злоупотреблениям в системе школьного образования, поддельным заявкам в общественные колледжи, а также недостаточной отчетности в программах по борьбе с бездомностью и социальным обеспечением, что повышает риск мошенничества. Ярким примером называют систему выплаты пособий по безработице во время COVID, когда Калифорния потеряла более 55 миллиардов долларов из-за мошенников, включая международные преступные синдикаты. Среди других проблемных проектов отмечают провал скоростного железнодорожного проекта, предназначенного соединить южную и северную части штата.

После разрушительных пожаров в Южной и Северной Калифорнии часть критики в адрес Ньюсома исходила от Белого дома, когда Трамп впервые назвал губернатора «несостоятельным управленцем».

Ньюсом обвиняет Трампа

В ответ губернатор Ньюсом запустил сайт, где отслеживаются «топ-10» криминальных соратников Трампа, которых он защищает или помиловал. Сайт подчеркивает контраст между снижением преступности в Калифорнии и помилованиями Трампа наркоторговцев, участников штурма Капитолия, педофилов, бывшего президента Гондураса и крипто-магнатов. На фоне этого преступность в штате продолжает снижаться: убийства и ограбления упали на 18%, тяжкие телесные повреждения — на 9%, с крупнейшими успехами в Окленде и Сан-Франциско.

Кроме того, критики напоминают, что с Трампа по-прежнему не сняты многочисленные обвинения, включая уголовные, а его администрация не предоставила полного доступа к материалам по делу Эпштейна.

Обращение славян-иммигрантов к Трампу

«Славянский Сакраменто» подготовил открытое письмо в администрацию Трампа с просьбой расследовать коррупцию среди славянского сообщества в Калифорнии и других штатах. Согласно исследованиям издания, в США находятся сотни преступных авторитетов из стран СНГ, терроризирующих местное население десятилетиями. Среди русскоязычных, украинских, армянских и других рецидивистов есть агенты иностранных разведок, педофилы, грабители, мошенники, убийцы, террористы и аферисты, связанные с избирательной системой США. Некоторые из них уже депортированы, другие ждут депортации, многие остаются на свободе.

«Славянский Сакраменто» был создан, чтобы поддерживать выходцев из СССР, СНГ и Украины в интеграции в США и в местные сообщества, а не для воссоздания советского менталитета, — заявил редактор издания. — Поэтому мы обращаемся к Белому дому с просьбой обратить внимание на преступные элементы в наших сообществах, мешающие иммигрантам полноценно жить и развиваться в Америке».

Ранее Департамент безопасности США опубликовал список самых опасных преступников из стран СНГ и бывших советских республик, в который вошли десятки выходцев из России, Беларуси, Украины и Армении. Среди них — сын украинского пятидесятнического епископа Петр Бондарук, ожидающий депортации. 55-летний религиозный беженец десятилетиями терроризировал иммигрантское сообщество Калифорнии, а его отец прикрывал сына, используя имя крупнейшей славянской церкви в США — Славянской миссионерской церкви «Вифания».

Как сообщалось ранее, прихожане этой религиозной организации участвовали в масштабной мошеннической схеме, повредившей экономике США во время кризиса 2008 года.

Открытое письмо к Президенту Дональду Трампу

Уважаемый Президент Трамп,

Славянское иммигрантское сообщество США выражает Вам глубокую благодарность за Ваши усилия по очищению страны от преступников и коррупционеров, которые долгие годы вредили американскому обществу. Ваши действия по выявлению мошенничества, защите законопослушных граждан и укреплению общественной безопасности стали важным сигналом для всех иммигрантов, стремящихся интегрироваться и жить честно в новой родине.

В то же время мы обращаемся с просьбой обратить пристальное внимание на случаи коррупции и преступной деятельности среди славянских сообществ в Калифорнии и других штатах. Согласно многочисленным исследованиям, в США находятся сотни криминальных авторитетов из стран СНГ, которые десятилетиями терроризируют местное население. Среди них есть агенты иностранных разведок, педофилы, мошенники, убийцы, террористы и аферисты, в том числе замешанные в злоупотреблениях с избирательной системой.

Мы готовы предоставить Вам конкретные факты, документы и информацию о преступниках, скрывающихся от правосудия, чтобы содействовать официальному расследованию и привлечению виновных к ответственности. Это позволит защитить законопослушных иммигрантов, восстановить справедливость и укрепить веру в американскую систему правосудия.

Благодарим Вас за уже предпринятые шаги по очищению страны от преступников и за внимание к безопасности и будущему всех граждан США.

С уважением, редакция «Славянского Сакраменто»

