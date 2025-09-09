Highlands Community Charter and Technical Schools (HCCTS), крупнейшая чартерная школа для взрослых в Северной Калифорнии, оказалась в центре масштабного скандала, который власти уже называют одной из самых громких образовательных афер в истории штата.

Недавно мы писали о том, как в Орегоне закрыли славянскую автошколу для дальнобойщиков после разоблачения потенциальной схемы с подделкой водительских прав. Теперь в Сакраменто крупнейшая чартерная школа для взрослых оказалась в центре масштабного расследования.

По данным отчёта Государственного аудитора Калифорнии, опубликованного летом 2025 года, школа HCCTS и её аффилированные структуры незаконно получили более 180 миллионов долларов государственного финансирования. В отчёте указывается, что HCCTS завышала показатели посещаемости, зачисляла студентов, не имеющих права на обучение, и систематически нарушала правила отчётности. Проверяющие выявили отсутствие обязательных учебных часов, использование неподготовленных педагогов и даже случаи давления на сотрудников с целью фальсификации данных.

В отчёте отдельно отмечается, что в HCCTS обучались также дальнобойщики, которые не имели права на бесплатное образование.

Журналистское расследование телеканала ABC10 установило, что руководство школы тратило миллионы долларов на адвокатов, консультантов и роскошные командировки, включая проживание в пятизвёздочных отелях на Гавайях, в то время как в классах наблюдалась переполненность и нехватка квалифицированных учителей.

На фоне обнародованных нарушений HCCTS объявила о масштабном сокращении: будет уволено более 600 сотрудников, а количество студентов уменьшится примерно на 10 тысяч человек — более чем на 87% от прежнего уровня. Формальной причиной названы изменения в политике финансирования, однако эксперты связывают решение именно с итогами аудита.

Как стало известно «Славянскому Сакраменто», после публикации отчёта аудитора практический каждый член совета директоров Highlands подал в отставку или был отстранён. Тем временем Министерство образования Калифорнии потребовало от школы вернуть более 180 миллионов долларов «неправомерно полученных средств».

Школа, зарегистрированная как некоммерческая организация с 2013 года и работавшая через меморандум с округом Twin Rivers Unified, позиционировала себя как шанс для иммигрантов и взрослых без диплома продолжить образование. Среди студентов были тысячи выходцев из России, Украины, Молдовы, Афганистана и других стран.

Ситуация вокруг Highlands уже стала частью широкой дискуссии о прозрачности и подотчётности чартерных школ в Калифорнии. После громких дел, включая мошенническую схему на $400 млн в сети A3 в Сан-Диего, законодатели продвигают новые инициативы — в том числе законопроекты AB 84 и SB 414 — направленные на ужесточение контроля.

Расследование HCCTS продолжается. Калифорнийцы надеются, что итоговые выводы властей могут привести не только к отзыву чартерного статуса школы, но и к уголовным делам в отношении бывшего руководства.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com