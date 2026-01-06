Администрация Трампа замораживает $10 млрд федеральной помощи на детские сады в пяти штатах, включая Калифорнию

Администрация президента Дональда Трампа объявила о приостановке выделения $10 миллиардов федеральной помощи на детские сады и социальные программы в пяти штатах, управляемых демократами, включая Калифорнию, Нью-Йорк, Миннесоту, Иллинойс и Колорадо.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб США (HHS) заявили, что заморозка средств связана с подозрениями в мошенничестве в программах социального обеспечения и детских садов. По словам федеральных чиновников, эти меры направлены на предотвращение злоупотреблений и растрат федеральных средств.

В Калифорнии приостановка федерального финансирования затрагивает программы поддержки малоимущих семей и может повлиять на доступность услуг по уходу за детьми. Местные власти и активисты уже выразили обеспокоенность, отмечая, что решение администрации Трампа в первую очередь бьет по штатам с демократическим управлением.

Ранее представители HHS заявляли, что расследования случаев мошенничества в соцпрограммах в Миннесоте стали поводом для рассмотрения заморозки финансирования по всей стране.

Эта мера вызывает споры, поскольку критики считают, что она может серьезно повлиять на семьи с низким доходом, которые зависят от государственной поддержки в оплате детских садов и социальных услуг.