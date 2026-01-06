Президент США Дональд Трамп на следующий день после дерзкой военной операции США в Венесуэле вновь заявил о необходимости установления американского контроля над Гренландией, ссылаясь на интересы национальной безопасности США.

В воскресенье Трамп подчеркнул стратегическую значимость датской территории для Вашингтона, отметив, что в условиях глобальных угроз и усиления соперничества великих держав контроль над Гренландией становится вопросом безопасности Соединённых Штатов и их присутствия в Арктике.

Одновременно заявления американских властей вызвали обеспокоенность по поводу возможного расширения давления США и на другие страны региона. Госсекретарь США заявил, что коммунистическое правительство Кубы «находится в очень тяжёлом положении», а в окружении Трампа также прозвучали сигналы, усилившие тревогу в Колумбии, где опасаются, что после Венесуэлы Вашингтон может переключить внимание и на эту страну.

Риторика Белого дома спровоцировала оживлённые дискуссии среди союзников США и государств Латинской Америки, где растут опасения дальнейшей эскалации и расширения американского военного и политического вмешательства.