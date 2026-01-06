Президент США Дональд Трамп сообщил, что федеральные власти начали расследование масштабного мошенничества в штате Калифорния. Об этом он написал в соцсетях, не уточнив деталей предполагаемых нарушений и ведомств, которые ведут проверку.

По словам Трампа, речь идёт о масштабных злоупотреблениях, за которые, как он утверждает, несут ответственность власти штата. Заявление прозвучало на фоне решений администрации о приостановке выделения федеральных средств ряду штатов, управляемых демократами, включая Калифорнию, из-за подозрений в мошенничестве в социальных и образовательных программах.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отверг обвинения, назвав их политически мотивированными, и заявил, что штат готов сотрудничать с любыми законными проверками. Представители администрации Калифорнии подчеркнули, что не получали официальных уведомлений с конкретными претензиями.

Федеральные ведомства пока не раскрыли подробностей расследования, а также сроки и возможные последствия для финансирования программ в штате.

Ранее сообщалось о чартерной школе для беженцев из России, Украины и Афганистана в Сакраменто, администрация которой, по версии следствия, присвоила 180 млн долларов и оказалась в центре масштабного расследования. Между тем, ФБР уже расследует аферу иммигрантского сообщества на $250 млн в Миннесоте.



