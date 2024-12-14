Убийца Григорий Буханцов лечится от зависимости в калифорнийской тюремной лечебнице

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», 31-летний украинский иммигрант Григорий Буханцов, находящийся на пожизненном заключении за убийство своих родственников, был переведен в учреждение для лечения зависимости в государственной тюрьме штата Калифорния в городе Коркоран, округ Кингс.

Редакция «Славянского Сакраменто» запросила подробности о переводе заключенного на программу лечения от зависимости, однако, ссылаясь на действующее законодательство, администрация тюрем штата Калифорния отказала в публикации этих данных.

Ранее, в ходе следственных мероприятий, заключенному был прописан прием 7 миллиграммов галоперидола каждый вечер. Также отмечается, что ранее он принимал рисперидон, длительно действующие инъекции галоперидола, геодон (зипрасидон), валиум (диазепам) и кодеин, что, по мнению некоторых специалистов, могло сказаться на его физическом и психическом состоянии.

Трагедия произошла в 2012 году в Ранчо-Кордове, Калифорния, когда 19-летний Григорий Буханцов зверски убил свою невестку Алину Буханцову и двоих малолетних племянников, нанеся им десятки ножевых ранений. Убийца украл семейный автомобиль и был задержан в тот же день. Он пытался симулировать психическое расстройство, чтобы избежать наказания, однако экспертиза и суд присяжных признали его вменяемым. Григорий получил пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Следствие установило, что Буханцов долгое время демонстрировал деструктивное поведение, включая насилие над членами своей семьи, наркотическую зависимость и угрозы. Его действия объяснялись как психическими отклонениями, так и накопившейся агрессией к родственникам. Несмотря на попытки защиты представить его невменяемым, суд установил, что Буханцов осознавал тяжесть совершённых преступлений.

Ранее Григорий Буханцов находится в пенитенциарном медицинском учреждении в Вакавилле, штат Калифорния.