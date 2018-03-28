После 5 лет следственных мероприятий и судебных заседаний иммигрант из Украины Григорий Буханцов признался в убийстве своих родственников в Высшем суде города Сакраменто. Он проведет остаток жизни за решеткой.

Буханцов обвиняется в хладнокровном убийстве беременной жены своего брата и двух ее детей в октябре 2012 года. Продолжительное время защита представляла его как душевнобольнoго человека, который не в состоянии отвечать за содеянное перед судом.

Несмотря на усилия защиты, судья Стив Уайт объявил Буханцова вполне вменяемым и на предварительных слушаниях исключил все возражения адвокатов Григория, обеспокоенных психическим состоянием своего подзащитного.

Напомним, что состояние рассудка Буханцова рассматривалось в суде на протяжении продолжительного времени и стало камнем преткновения между государственным обвинением и защитой. Как ранее сообщало «Славянское Сакраменто», в августе 2015 года присяжные признали Буханцова вменяемым и способным предстать перед судом. Однако до суда присяжных дело не дошло – находящийся в тюрьме округа Сакраменто Буханцов сегодня признался в жестоких преступлениях, пишет The Sacramento Bee.

Григорий Буханцов был задержан полицией в октябре 2012 года после кровавого убийства своих родственников – 23-летней Алины Буханцовой, двух ее малолетних детей, а также неродившегося ребенка.

По словам следствия, брат преступника Денис Буханцов впустил убийцу в свой дом, находящийся на окраине Сакраменто. Вернувшись с работы 23 октября, Денис обнаружил свое жилище залитым кровью. Оказалось, что Григорий хладнокровно зарезал его жену и детей ножом для разделки мяса.

Алина и ее 2-летний сын скончались от колотых ран, нанесенных в область шеи и туловища; 3-летняя Эммануэла умерла от удара в грудь. В материалах следствия говорится о том, что убийца нанес по нескольку десятков колотых, резаных и рубленых ран, прежде чем покинуть кровавую сцену в семейном автомобиле.

Позже Григория обнаружили спящим в одном из ресторанов Роклина.

Представитель Службы шерифа округа Сакраменто Джейсон Рамос рассказал, что эксперты обнаружили на месте преступления несколько ножей и выжившего в кровавой бане 6-месячного малыша.

По словам защиты, у Буханцова были «проблемы с психическим здоровьем, а также продолжительная история злоупотребления алкоголем и наркотиками».

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в суде, у Буханцова имеется и криминальное прошлое: например, в 2011 году его судили за попытку совершения кражи со взломом.

По законам Калифорнии преступнику грозила смертная казнь, однако ввиду признания Буханцов проведет остаток своей жизни в одной из тюрем штата.

Григорий Буханцов является сыном иммигрантов из Украины, членов Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто. Семья Буханцовых переехала в США в 1997 году, а год спустя из Беларуси в Калифорнию перебралась Алина. Она познакомилась с Денисом во время своей миссионерской поездки в 2008 году.